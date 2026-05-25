Condenan a Besalco a indemnizar con más de $700 millones a los familiares de una pareja que murió en un accidente en Coyhaique

El Primer Juzgado de Letras de Coyhaique ordenó a la empresa constructora Besalco SA pagar una indemnización total de $775.000.000 por daño moral a los familiares de una pareja que falleció tras un desprendimiento de rocas en la comuna de Cisnes.

El fatal incidente ocurrió en una zona donde la firma privada realizaba faenas de ensanchamiento en la Ruta 7.

Según lo informado por el Poder Judicial, la magistrada Florentina Rezuc Hernández rechazó las demandas dirigidas contra el fisco por falta de servicio, así como las excepciones de prescripción extintiva de la acción y la falta de legitimación civil planteadas por la defensa de la compañía constructora.

La jueza determinó el monto basándose en el impacto emocional sufrido por los hijos de las víctimas, quienes tenían uno y tres años de edad al momento del suceso.

El dictamen detalla que los menores quedaron en situación de doble orfandad, lo que “genera una destrucción total del núcleo de cuidado primario“.

A la indemnización de los menores se suman los montos para los abuelos maternos, Pedro Luis Ibáñez Andrade y Edita María Cisternas Aravena.

El tribunal consideró que ambos sufrieron una alteración en el orden lógico de sus vidas al perder a su hija, Loreto Edita Ibáñez Cisternas, y tuvieron que asumir la crianza de sus nietos durante los últimos nueve años, cuando ya se encuentran en la tercera edad.

Finalmente, el fallo otorgó una compensación a María Paz Ibáñez Cisternas, hermana de la víctima, argumentando que el deceso ocurrió cuando era una adulta joven de 29 años, por lo que la ausencia la acompañará por un periodo extenso de su vida.

La magistrada concluyó que la cifra permitirá “compensar relativamente el mal recibido”.