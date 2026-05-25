Arrau aborda antiguas críticas a creación del Ministerio de Seguridad: “Hoy día hay que aprovechar estas herramientas al máximo”

“Uno puede haber tenido críticas, pero hoy día hay que aprovechar estas herramientas al máximo”.

De esa manera, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a sus antiguas críticas por la creación de la cartera que hoy encabeza.

En un punto de prensa tras participar en su primer comité de seguridad en La Moneda, la autoridad habló sobre la estrategia que se trabajará durante estos mismos respecto a la misma temática y recordó que “este ministerio está en un proceso de instalación”.

Consultado sobre sus antiguas críticas a la creación del Ministerio de Seguridad, respondió que “el Partido Republicano tenía una visión muy crítica de crear nuevos organismos públicos con mayor costo fiscal. Recordemos que esta figura del encargado de la seguridad pública está radicada en el ministro del Interior, una figura muy importante, que es el jefe de los ministros, y ahora se crea este nuevo ministerio”.

Arrau aseveró que la ley que originó el Ministerio genera el rol de coordinador del Sistema Nacional de Seguridad y, en ese sentido, se han enviado instrucciones y solicitudes a otras carteras.

“Creemos que también hay cierto potencial que vamos a aprovechar al máximo para darle la mayor seguridad pública a la población. Uno puede haber tenido críticas a las tramitaciones de las políticas públicas, por supuesto, pero hoy día hay que aprovechar estas herramientas al máximo, y es el mandato que me ha dado el Presidente de la República”, agregó.

En la instancia, al ministro también se le preguntó si mantiene su postura de cuando era convencional constituyente, cuando impulsó una indicación para blindar el derecho de la ciudadanía a poseer armas de fuego.

“En ese proceso estaba todo en cuestionamiento y, por tanto, yo sí creía que era muy importante y creo importante que las personas tengan el derecho a la legítima defensa. Hoy día la legislación lo permite y, por tanto, no veo que haya que impulsar nuevas medidas respecto a eso”, contestó.

Con todo, recalcó la importancia de que “esté en la facultad de las personas que cada uno estime pertinente si quiere tener armas para defensa personal, para practicar deporte o lo que estimen necesario dentro del marco jurídico. Hoy día se ha actualizado esta legislación”.