El Papa León XIV advierte que el control de la IA no puede quedar en manos de “unos pocos” en su primera encíclica

(CNN) – El Papa León XIV publicó su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” (“Magnífica Humanidad”), un documento de 235 páginas centrado en la inteligencia artificial y sus implicaciones para la humanidad. El papa advierte que la tecnología alimenta conflictos mundiales y exige que su desarrollo esté sujeto a “marcos legales robustos, supervisión independiente y usuarios informados”, rechazando que quede bajo el control monopolístico de grupos reducidos.

En el texto, León XIV traza un paralelo entre la IA y la Torre de Babel, señalando el riesgo de construir sistemas que “dominan y finalmente deshumanizan”. Declara que la IA no es moralmente neutral y critica el transhumanismo y el posthumanismo por difuminar los límites entre humanos y máquinas. También exige que el uso de la IA en contextos bélicos esté sujeto a “las restricciones éticas más rigurosas”.

Un texto que va más allá de la tecnología

El documento también declara obsoleta la doctrina cristiana de la “guerra justa”, afirmando que la fuerza militar solo justifica la autodefensa en sentido estricto, y que “la construcción de un mundo en conflicto perpetuo es un mal”. Incluye además una disculpa por la legitimación histórica de la iglesia en la esclavitud.

El Papa León es el primer pontífice en presentar personalmente una encíclica en el Vaticano. Lo hizo junto a Chris Olah, cofundador de Anthropic, empresa de IA en disputa legal con la administración Trump. El papa firmó el documento el 15 de mayo de 2026, fecha que coincide con el 135° aniversario de la encíclica “Rerum Novarum” de León XIII sobre derechos laborales durante la revolución industrial.