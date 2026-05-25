Indap abre sumario tras irregularidades detectadas por Contraloría: Se habría entregado beneficios a personas que no cumplían requisitos legales

A través de un comunicado, se dio a conocer el inicio de un sumario administrativo instruido por la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

La medida se adoptó luego de recibir el Informe Final N° 80 de 2026 de la Contraloría General de la República (CGR), documento que contiene “observaciones referidas a esta Dirección Regional en relación al proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento tramitados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024”.

Ante los hallazgos del ente fiscalizador, la institución ordenó el inicio de una investigación interna. Según se explicó, “en el marco del compromiso institucional con la probidad y el uso adecuado de los recursos públicos, el 14 de mayo de 2026 la institución instruyó el inicio de un procedimiento sumario destinado a investigar los hechos consignados en el informe”.

Paralelamente, el servicio trabaja en su respuesta formal. Al respecto, la directora regional (s) de INDAP Región Metropolitana, Mariana Arias Stange, detalló que “en conformidad con la normativa vigente, INDAP se encuentra elaborando su respuesta formal al ente fiscalizador dentro de los plazos correspondientes”.

Asimismo, la autoridad reafirmó la “disposición a colaborar plenamente con los órganos de control del Estado y a adoptar todas las medidas que resulten pertinentes una vez concluidas las investigaciones en curso”.