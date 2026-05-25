Trump promete en el Día de los Caídos que Irán “nunca tendrá” un arma nuclear

(EFE) – El presidente Donald Trump reafirmó este lunes su postura frente a Irán durante la ceremonia del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington. Ante los familiares de los trece soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto con la República Islámica, Trump declaró: “Nunca tendrá un arma nuclear, se lo aseguro”, en referencia directa al régimen iraní.

El acto contó con la presencia del vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. El presidente calificó a Irán como “el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo” y enmarcó los sacrificios militares en la misión de impedir que Teherán desarrolle capacidad nuclear.

Negociaciones avanzadas, pero con fisuras republicanas

Las declaraciones ocurren en un momento de intensa actividad diplomática. Washington y Teherán ultiman los detalles de un posible acuerdo de paz, y la Casa Blanca confía en cerrarlo en los próximos días, aunque Irán señaló este lunes que no es inminente. Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones, pero dejaría el programa nuclear iraní para una fase posterior, lo que generó críticas de senadores republicanos aliados del propio Trump.

El Día de los Caídos se conmemora cada último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio. El conflicto con Irán se inició en febrero pasado tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.