Máximo Pacheco presenta su renuncia al directorio de NovaAndino Litio: “No quiero motivar una odiosa controversia”

En su último día como presidente de Codelco, Máximo Pacheco causó sorpresa al anunciar su renuncia a NovaAndino Litio.

En una carta dirigida al nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, Pacheco presentó su “renuncia indeclinable” al directorio de la empresa conjunta de Codelco y SQM para el desarrollo del litio en el Salar de Atacama.

“He seguido atentamente la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia (…). Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”, señaló.

En la misiva, Pacheco recalcó que “nunca, nada, me apartó de la responsabilidad que significa ser presidente de la mayor empresa del Estado de Chile”, afirmando además que Codelco fue recibida “en una situación difícil“, siendo dejada actualmente “más fuerte, más robusta y con un horizonte que es mejor”.

“El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos, la reducida bandería política vale más que el interés nacional. Y como no quiero motivar una odiosa controversia, por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia”, agregó.

Finalmente, agradeció al presidente Gabriel Boric “por su confianza en Codelco y en mi gestión” y “a las directoras y directores que, al margen de visiones políticas, respaldaron este proyecto en forma exigente, pero sin vacilaciones. Sin este gran esfuerzo colectivo, no habría sido posible alcanzar en tres largos años un resultado de tanto valor estratégico para Chile”.