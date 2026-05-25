IPSA repunta y avanza 2,50% hasta por encima de los 10.800 puntos mientras el dólar cae hasta los $895

Este lunes la Bolsa de Comercio de Santiago recuperó parte de lo perdido la semana pasada y cerró en verde con un avance de 2,50%.

En concreto, el S&P IPSA se ubicó en 10.828,05 puntos al finalizar la sesión, con lo que vuelve a puntuar en cifras que no veía desde la primera semana de abril.

La subida del principal índice bursátil nacional estuvo impulsada por las acciones de LATAM (+5,14%), Cencosud (+3,97%), Parque Arauco (+3,79%), Falabella (+3,67%) y BCI (+3,22%).

De igual manera, el mercado se mantendrá a los resultados financieros de Soquimich Comercial, los cuales se darán a conocer este martes 26 de mayo.

Dólar cae y cotiza en $895

El dólar cayó $6 este lunes tras la reacción del mercado ante un avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, donde se espera que se normalice el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, la cotización del cobre en torno a los US$ 6,4 la libra le ha dado soporte al peso chileno frente al billete verde.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó los efectos en el tipo de cambio tras los avances en las negociaciones en Medio Oriente: “El mercado sigue reaccionando al avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, donde ya existe un borrador de acuerdo que incluiría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y alivios sobre las sanciones petroleras iraníes”.

“Esto provocó una fuerte caída del petróleo, con el WTI retrocediendo hasta la zona de los US$89 por barril, reduciendo las preocupaciones inflacionarias globales y debilitando al dólar internacional”, afirmó.

“Por el lado del cobre, el metal rojo continúa dentro de un canal alcista y comienza a mirar resistencias cercanas a los US$6,5 por libra, manteniendo apoyo importante para el peso chileno y reforzando la presión bajista sobre el USDCLP”, agregó.

“Sin embargo, el dólar en Chile sigue mostrando movimientos bastante cíclicos entre la zona de los $890 y los $900, reflejando que el mercado todavía mantiene cautela frente a cualquier cambio en el escenario geopolítico o en las expectativas de tasas de la Fed. Técnicamente, mientras el tipo de cambio se mantenga bajo los $900 y el cobre continúe fortalecido, el mercado podría comenzar a buscar nuevamente zonas cercanas a los $888”, concluyó.