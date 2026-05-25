Trump, cerca de los 80 años, se prepara para su cuarto examen médico: ¿Cómo está la salud del mandatario estadounidense?

El presidente Donald Trump acudirá este martes al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para su cuarto examen médico divulgado públicamente desde el inicio de su segundo mandato. La Casa Blanca describió la cita como una evaluación médica y dental anual de rutina, aunque ofreció escasos detalles. Será su tercera visita conocida a un dentista en lo que va del año, cifra superior a la norma habitual para los estadounidenses.

El examen llega en un momento de atención particular: Trump cumplirá 80 años el próximo mes, lo que lo convierte en el presidente de mayor edad en la historia de EE.UU. en ejercicio. En el último año mostró señales físicas visibles, entre ellas hinchazón en las piernas, decoloración en el cuello y moretones en las manos que suele cubrir con maquillaje. También fue diagnosticado con una enfermedad venosa y se sometió a estudios del corazón y el abdomen que la Casa Blanca calificó de “preventivos”. Con frecuencia cierra los ojos por períodos prolongados en eventos oficiales.

Revelaciones selectivas y dudas persistentes

Trump protegió durante años los detalles de su salud, con declaraciones médicas que generaron más preguntas que respuestas. En 2015, su médico Harold Bornstein escribió que sería “la persona más saludable jamás elegida para la presidencia”, aunque después reconoció que Trump dictó el contenido de esa carta. El año pasado, el propio mandatario admitió a periodistas que no sabía qué parte de su cuerpo había sido examinada, aunque insistió en que los resultados fueron “perfectos”.

Según reportó DF, el portavoz de la Casa Blanca afirmó que Trump “mantiene una salud excelente”. El Gobierno publicará un comunicado tras la visita.