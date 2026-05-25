Director de Migraciones carga contra el PS y el Frente Amplio y afirma: “El año pasado se expulsaron 1.200 personas; nosotros en pocos días llevamos ya 700”

El nuevo director de Migraciones, Frank Sauerbaum criticó al Partido Socialista y al Frente Amplio por los cuestionamientos surgidos ante el plan de expulsiones de migrantes irregulares impulsado por el Presidente José Antonio Kast.
“Esta pequeñez permanente del Frente Amplio del Partido Socialista que hicieron poco por las expulsiones del gobierno del presidente Boris no me sorprenden pero los números nos avalan. El primer vuelo del presidente Boric se hizo recién en octubre de su primer año. Nosotros a los 40 días ya habíamos tenido el primer vuelo y en 60 días hemos tenido tres vuelos”, afirmó a CNN Chile.
El exdiputado agregó que “es evidente que el cambio de mano llegó para quedarse y el proceso de expulsiones es permanente y todos los días estamos expulsando a personas por razones judiciales. Y también por expulsiones administrativas. Como se ha acreditado, el aumento de expulsiones es evidente”.
“El año pasado el gobierno del presidente Boris en todo el año expulsó a 1.200 personas. Nosotros en estos pocos días llevamos ya 700. Por lo tanto, yo le pediría un poco de humildad y reconocer el trabajo que se ha hecho”, complementó.
Finalmente, hizo un llamado a los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista “que si nos quieren ayudar a expulsar que este año promuevan el aumento en los recursos para poder hacer expulsiones porque para este año se aumentaron solamente 4.000 millones de pesos en la Ley de Presupuestos y eso es absolutamente insuficiente para poder echar a las personas que hoy día son ilegales en Chile y que el compromiso del presidente Kast es tratar de aumentar esas expulsiones a la brevedad”.
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