Director de Migraciones carga contra el PS y el Frente Amplio y afirma: “El año pasado se expulsaron 1.200 personas; nosotros en pocos días llevamos ya 700”

El nuevo director de Migraciones, Frank Sauerbaum criticó al Partido Socialista y al Frente Amplio por los cuestionamientos surgidos ante el plan de expulsiones de migrantes irregulares impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

“Esta pequeñez permanente del Frente Amplio del Partido Socialista que hicieron poco por las expulsiones del gobierno del presidente Boris no me sorprenden pero los números nos avalan. El primer vuelo del presidente Boric se hizo recién en octubre de su primer año. Nosotros a los 40 días ya habíamos tenido el primer vuelo y en 60 días hemos tenido tres vuelos”, afirmó a CNN Chile.

El exdiputado agregó que “es evidente que el cambio de mano llegó para quedarse y el proceso de expulsiones es permanente y todos los días estamos expulsando a personas por razones judiciales. Y también por expulsiones administrativas. Como se ha acreditado, el aumento de expulsiones es evidente”.