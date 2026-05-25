Bancada UDI propone fusionar 10 ministerios y reitera llamado a Kast para incluir reforma en su Cuenta Pública

La Bancada UDI reiteró su llamado al presidente José Antonio Kast a anunciar en su Cuenta Pública del 1 de junio una reforma para reducir la cantidad de ministerios existentes en el país.

Esto, considerando que actualmente hay tres secretarios de Estado que ejercen como biministros: Claudio Alvarado (Interior y Segegob), Louis de Grange (Transportes y Obras Públicas) y Daniel Mas (Minería y Economía).

El presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto al vicepresidente Eduardo Cretton y la jefa de bancada de diputados, Flor Weisse, remarcaron en su propuesta y plantearon que hay al menos 10 ministerios que se pueden fusionar y ser reestructurados y agrupados en cuatro carteras.

Los gremialistas propusieron unir los ministerios de Educación, Ciencias y Cultura, además de la Segpres con la Segegob. Además, Vivienda estaría unificada con Bienes Nacionales, mientras que Minería estaría junto a Energía. Con ello, se bajaría de 25 a 19 ministerios en una primera etapa.

A su juicio, actualmente hay una “necesidad urgente de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y ponerlo a la altura de las exigencias actuales de nuestro país”.

“No es razonable seguir manteniendo una estructura con altos costos y niveles de burocracia que terminan afectando la capacidad de gestión y solo perjudican a los chilenos. Por esa razón, no se trata de reducir por reducir, sino de garantizar que el Estado esté verdaderamente al servicio de todas las personas”, acotaron.

Y añadieron que lo que se propone es “avanzar en la integración de ministerios que hoy cumplen funciones complementarias o que, incluso, presentan duplicidad de tareas”.