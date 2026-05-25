Sernac oficia a Subtel por eventual mal uso de prefijos 600 y 809: Solicitó antecedentes

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) debido a un eventual mal uso de los prefijos 600 y 809.

La acción ocurre luego de que el ente fiscalizador recibiera información relativa a que “una o más compañías estarían incumpliendo la normativa que establece el uso obligatorio de los prefijos 809 y 600 para realizar llamadas con comunicaciones masivas no solicitadas y solicitadas, respectivamente”.

En concreto, “una o algunas empresas de telecomunicaciones habrían implementado un mecanismo digital que mantendría preseleccionado por defecto el bloqueo del prefijo 809″.

Esta situación estaría dificultando que los clientes “reciban comunicaciones de otros operadores, afectando potencialmente los procesos de portabilidad numérica, la libre elección, la información transparente, la competencia y el tratamiento de datos personales de los consumidores, entre otras implicancias”.

De esa manera, el Servicio solicitó a la institución antecedentes respecto a si está realizando una investigación, si hay implicancias jurídicas de estas posibles acciones y si ya ha realizado gestiones sobre las empresas implicadas.

Asimismo, indicó que, en caso de verificar incumplimientos a la normativa y a la Ley del Consumidor, podría comenzar acciones individuales o colectivas en contra de las empresas.

Cabe recordar que en agosto de 2025 entró en vigor la resolución de la Subtel que obligó al uso de los prefijos 600 y 809 antes del número telefónico. 600 en el caso de llamadas desde una empresa con la que el cliente mantiene una obligación contractual; y 809 para ofertas o campañas. Esto, con el objetivo de reconocer y filtrar llamadas spam y evitar posibles fraudes.