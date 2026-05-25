Día de los Patrimonios 2026: Metro se suma a actividades con la Audioteca Gabriela Mistral

Metro de Santiago será parte de las celebraciones por el Día del Patrimonio 2026.

Con la participación de destacados actores y actrices nacionales, se extenderá la activación de la Audioteca Gabriela Mistral, una experiencia producida y dirigida por Diego Boggioni.

La actividad, que estará de manera gratuita este sábado 30 y domingo 31 de mayo, incluye vagones intervenidos, estaciones activadas y códigos QR que buscan acercar a los pasajeros el legado de la Premio Nobel de Literatura a través de audiorrelatos, ilustración contemporánea y tecnología inmersiva.

Según informaron desde la empresa, la actividad “convierte 42 conocidos textos de Gabriela Mistral en 42 ilustraciones creadas por destacadas artistas chilenas de la actualidad y 42 experiencias sonoras originales interpretadas por grandes referentes de la actuación local como Daniel Muñoz y Francisca Gavilán; transformando el viaje cotidiano en un recorrido poético y patrimonial”.

Boggiono comentó que “el desafío es que Gabriela Mistral vuelva a hablar en el presente y en los sitios donde transcurre la vida diaria”.

Día de los Patrimonios: Audioteca Gabriela Mistral en el Metro

La intervención, que es producida por BT Cultura & Medios y cuenta con el diseño gráfico de Carmen Di Girolamo, se desplegará mediante “gráficas en estaciones, pantallas digitales, trenes intervenidos y códigos QR que permiten escuchar los relatos desde dispositivos móviles. Uno de sus principales focos continúa siendo el túnel de Plaza de Armas que conecta con Línea 3, donde se exhibe una muestra de gran formato con las ilustraciones del proyecto”.

Los audiorrelatos son interpretados con sonido inmersivo y tratamiento 8D, ofreciendo “nuevas aproximaciones a la obra de la autora, incluyendo versiones como la coral de Todas íbamos a ser reinas —en voz de todas las actrices participantes— y la reinterpretación cuequera de Tierra chilena, realizada por Daniel Muñoz”.

Sus creadores la definieron como una plataforma cultural contemporánea que “lleva la literatura a espacios públicos a través de ilustración, voz y tecnología accesible”. La Audioteca Gabriela Mistral busca ampliar el acceso a la poesía y al patrimonio literario chileno, integrando arte y vida cotidiana bajo el concepto “escanea y escucha su voz en un viaje único”.