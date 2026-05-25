Subastan la camiseta que Kurt Cobain usó en una sesión fotográfica de 1993 y regaló a la baterista de Hole

La baterista Patty Schemel, integrante de Hole entre 1992 y 1998, subasta una camiseta promocional azul de la película ‘Foxes’ (1980) que Kurt Cobain usó en una sesión fotográfica con el fotógrafo Anton Corbijn en 1993.

Una imagen de esa sesión es actualmente el avatar y banner de Nirvana en Spotify. La pieza sale a remate en Julien’s Auctions con una estimación de entre 4.000 y 6.000 dólares, aunque las ofertas ya alcanzan los 8.000 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patty Schemel (@pattyschemel)

La venta incluye una carta de autenticidad firmada por Schemel, fechada el 1 de mayo de 2026, en la que relata que Cobain le entregó la prenda directamente: “Dijo: ‘Deberías tener esto'”. Según la carta, ambos compartían una afición por las películas de culto de los años 70 y 80, y en particular por ‘Foxes’, protagonizada por Jodie Foster. “He guardado la camiseta a lo largo de los años. Es una pieza muy especial”, concluye Schemel.

Un mercado activo en torno al legado de Cobain

Según reportó NME, la subasta se suma a una larga lista de objetos del vocalista de Nirvana que pasaron por el mercado en años recientes. En 2022, la guitarra del video de ‘Smells Like Teen Spirit’ se vendió por 3,5 millones de libras. En 2020, el instrumento que Cobain tocó en ‘MTV Unplugged’ alcanzó los 6 millones de dólares, convirtiéndose en la guitarra más cara jamás subastada. En 2025, hebras de su cabello y en 2023 una guitarra destrozada por 600.000 dólares también encontraron compradores.