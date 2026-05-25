Rusia lanza misil hipersónico Oreshnik contra Kiev en uno de los mayores ataques a la capital ucraniana

(CNN) – Rusia empleó el misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra la región de Kiev, en lo que el canciller ucraniano Andrii Sybiha describió como “uno de los mayores” bombardeos contra la capital desde el inicio de la guerra. El ataque nocturno combinó 600 drones y 90 misiles, de los cuales las defensas aéreas ucranianas derribaron 604. Al menos cuatro personas murieron y 87 resultaron heridas, entre ellas tres niños.

El Oreshnik, clasificado por EE.UU. como misil de alcance intermedio, puede transportar cabezas convencionales o nucleares y su velocidad lo hace prácticamente indetectable para los sistemas de defensa disponibles en Ucrania. El canciller ucraniano indicó que el misil disparado llevaba una cabeza de fogueo. El presidente Volodymyr Zelensky señaló que el impacto ocurrió cerca de Bila Tserkva y advirtió: “Es vital que esto no quede impune para Rusia”.

🇷🇺🇺🇦 Russia’s overnight attack on Ukraine caused utter devastation to civilian areas, with over 700 drones and 100 missiles targeting Kyiv alone Heartbreakingpic.twitter.com/0JftP1YOBQ https://t.co/oDhobXhvXD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 24, 2026

Condenas internacionales y contexto del ataque

Moscú justificó el bombardeo como represalia por un ataque ucraniano en Starobilsk, ciudad de Luhansk ocupada por Rusia, donde según la agencia estatal TASS murieron 18 personas en una residencia universitaria. Ucrania rechazó esa versión y afirmó que el objetivo era un cuartel del centro de tecnología de drones Rubicon.

La jefa de exteriores de la UE, Kaja Kallas, calificó el uso del Oreshnik de “táctica de intimidación política y temeraria política de riesgo nuclear”. Francia y Alemania también condenaron el ataque, mientras la Embajada de EE.UU. en Kiev señaló que “los ataques deliberados contra civiles son inaceptables”.