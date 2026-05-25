CSAV anota pérdidas por US$ 83 millones en el primer trimestre de 2026 por caída de Hapag-Lloyd

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), controlada por el Grupo Quiñenco del Grupo Luksic, publicó este lunes sus estados financieros consolidados intermedios al 31 de marzo de 2026, correspondientes al primer trimestre del año.

Los resultados muestran una pérdida neta de US$ 82,8 millones, lo que marca un giro respecto a la utilidad de US$ 149,4 millones registrada en igual período de 2025.

Las pérdidas de CSAV estuvieron marcadas por las cifras de Hapag-Lloyd AG, naviera alemana con sede en Hamburgo considerada una de las cinco mayores portacontenedoras del mundo.

La compañía nacional mantiene una participación del 30%, y esa inversión representa el 92,49% del total de activos consolidados de CSAV.

Hapag-Lloyd arrastra el resultado

Hapag-Lloyd reportó una pérdida neta de US$ 257,9 millones en el primer trimestre de 2026, contrastando con una utilidad de US$ 465 millones en igual período de 2025.

La participación de CSAV en ese resultado, ajustada por los efectos de valor razonable de la inversión, arrojó una pérdida de US$ 81,5 millones, ítem que determina el resultado consolidado de la empresa nacional.

Hapag-Lloyd, que opera en más de 140 países, vio cómo sus ingresos cayeron de US$ 5.317 millones a US$ 4.918 millones entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, mientras sus costos subieron de US$ 4.391 millones a US$ 4.611 millones.

El peso del conflicto en Medio Oriente

Los ataques del grupo hutí en el Mar Rojo, activos desde fines de 2023, obligaron a las principales navieras a desviar sus rutas vía el Cabo de Buena Esperanza, encareciéndolas.

A esto se sumó durante 2026 el aumento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, que generó disrupciones en el estrecho de Ormuz y empujó al alza los precios del combustible y los seguros marítimos, impactando directamente los costos de HLAG.

Las diferencias de cambio también jugaron en contra durante el trimestre. CSAV registró una pérdida por este concepto de US$ 2,6 millones, muy lejos de la ganancia de US$ 22,2 millones anotada en el primer trimestre de 2025.

Gran parte del efecto se explica por la apreciación relativa del dólar frente al euro, moneda en la que la compañía mantiene activos por impuestos a recuperar en Alemania —retenciones sobre dividendos de HLAG— que suman más de US$ 131 millones.