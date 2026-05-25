Carabinero de civil disparó contra dos sujetos tras intento de robo en el centro de Santiago

Un carabinero de franco disparó contra dos delincuentes tras repeler un asalto en su contra en plena Alameda, en el centro de Santiago.
La situación ocurrió esta mañana en la intersección de Alameda con Esperanza, mientras el funcionario se encontraba comprando junto a su familia y cuatro individuos intentaron robarle una pulsera de oro.
Frente a ello, el efectivo usó su arma de servicio e hirió a dos de ellas en las piernas.
Los antisociales fueron trasladados hasta ex Posta Central, mientras que el carabinero quedó con lesiones, aunque no graves, y también fue llevado hasta un centro médico para ser atendido.
Hasta el momento, la policía se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.
En tanto, la plataforma Transporte Informa comunicó que, debido al procedimiento, el tránsito de la Alameda al poniente está siendo desviado en:
- Autos particulares por Almirante Latorre
- Buses RED por Avenida Brasil, Ricardo Cumming y Libertad hacia el norte
ATENCIÓN (12:57). Debido a procedimiento policial ampliado, tránsito de Alameda al poniente es desviado en:
➡️Vehículos particulares por Almirante Latorre
➡️Buses por Av. Brasil, Ricardo Cumming y Libertad al norte pic.twitter.com/RmsHlvomY4
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 25, 2026
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