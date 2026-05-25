Detienen a exfiscal regional de Rancagua: Fue atrapado intentando ingresar droga a cárcel en Alto Hospicio

Un operativo de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio terminó con la detención del ex fiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla.

Según lo informado por T13, el hecho ocurrió este domingo, cuando el otrora persecutor, quien actualmente ejerce como abogado privado, fue sorprendido intentando introducir diversas sustancias ilícitas al interior del recinto penal mientras ingresaba en calidad de visita.

El procedimiento se gestó cerca de las 14:50 horas en la zona de control de acceso. En ese lugar, una funcionaria de guardia detectó un bulto de gran tamaño oculto en la chaqueta del profesional, tras lo cual lo derivó de forma inmediata a la guardia armada para una revisión exhaustiva.

Durante la inspección física, el personal institucional incautó 48 envoltorios de nylon transparente que contenían una sustancia de color ocre y otros 10 envoltorios con una dosificación de polvo blanco. Junto con los paquetes, el imputado portaba 103 mil pesos en efectivo. Luego de verse descubierto, el propio abogado entregó de manera voluntaria una botella de licor destilado, un envoltorio de cartón con más sustancia blanca y un teléfono celular.

Las pruebas de campo y el pesaje preliminar ejecutados por personal especializado confirmaron que las sustancias decomisadas corresponden a pasta base y clorhidrato de cocaína.

Debido a la gravedad del hecho, el ex representante del Ministerio Público pasará a control de detención durante este lunes, en una causa cuya investigación quedó formalmente a cargo del fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.