Sensores sísmicos detectaron más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según investigación UC y UMAG

Una investigación liderada por las Facultades de Ingeniería de la Universidad Católica (UC) y de la Universidad de Magallanes (UMAG) reveló que sensores sísmicos detectaron más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares.

El análisis combina registros sísmicos continuos, imágenes de cámaras time-lapse y datos satelitales para estudiar “cómo y dónde ocurren los desprendimientos de hielo que generan pérdida de masa”.

La pesquisa se realizó particularmente en el glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, y también participaron investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, Hokkaido University de Japón y Washington University in St. Louis de Estados Unidos.

El sismólogo y académico de Ingeniería Estructural y Geotécnica UC, Leoncio Cabrera, comentó que “el estudio ha permitido detectar más de 1.200 eventos de desprendimiento de hielo, revelando que estas fracturas no ocurren al azar, sino que se concentran en zonas específicas del glaciar donde el hielo presenta mayores deformaciones y velocidades de flujo”.

“Además de observar procesos que ocurren casi en tiempo real, estas tecnologías permiten registrarlos con una resolución temporal mucho mayor que la ofrecida por técnicas tradicionales”, añadió.

Asimismo, indicó que los sensores sísmicos funcionan de manera continua, incluso cuando hay condiciones climáticas adversas como tormentas, o cuando es de noche, cuando hay nula visibilidad o en lugares aislados.

El investigador destacó que los sismómetros pueden registrar vibraciones provocadas por distintos procesos físicos, lo que permite “sentir” cómo se rompe el glaciar en tiempo real.

“Este tipo de proyectos abre nuevas líneas de investigación en sismología y monitoreo ambiental, fundamentales para comprender los impactos del cambio climático sobre la criósfera y los recursos hídricos del futuro”, sostuvo Cabrera.