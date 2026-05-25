“Yo no veo de dónde se podría recortar en salud primaria”: Maximiliano Luksic descarta ajustes en salud primaria

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, se pronunció sobre dos de los temas que marcan la agenda fiscal del Gobierno: los ajustes presupuestarios en áreas sociales y la eliminación del pago de contribuciones para la tercera edad.

Respecto a este último punto, el jefe comunal expresó en conversación con Radio Duna, una postura favorable pero con matices. “Estoy de acuerdo con eliminar para el adulto mayor. No estoy de acuerdo que se eliminen todas las contribuciones”, declaró. A ello añadió que el debate legislativo debe profundizar en los detalles de implementación: “Estoy de acuerdo, pero ojalá en el Senado se pueda discutir cómo se va a aplicar para aquellas personas que puedan pagar esa contribución”.

En cuanto a los recortes presupuestarios que el Ejecutivo impulsa en salud, educación y vivienda, Luksic reconoció que algunos programas sociales no están cumpliendo su propósito, aunque exigió un análisis rigioso antes de tomar decisiones. “A nadie le gusta recortar programas, especialmente programas sociales, pero hay algunos que no están llegando a la cantidad de gente que está llegando“, sostuvo.

Para abordar esa situación, el alcalde llamó a incorporar a los municipios en el proceso de evaluación. “Si van a haber recortes de programas que se evalúen bien con los alcaldes, que se vea cómo se está financiando, ejecutando y ver a cuántas personas llega“, planteó.

Sin embargo, trazó una línea clara en materia sanitaria, descartando que la atención primaria de salud sea un área donde exista margen para reducir recursos. “Yo no veo dónde habría un recorte en la atención primaria de salud“, afirmó.