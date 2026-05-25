Luego del feriado del pasado jueves 21 de mayo, donde muchos aprovecharon de hacer “sándwich” y descansar el 22 de mayo, cabe preguntarse cuándo es el siguiente día festivo en Chile.
A nivel nacional, nuestro país cuenta con 16 feriados y el próximo es el domingo 21 de junio, correspondiente al Día Nacional de los Pueblos Indígenas, de acuerdo a la ley 21.357.
El que le sigue es el del 29 de junio, que al caer lunes podría ser una oportunidad para planificar un fin de semana largo y aprovechar de descansar.
Feriados 2026 en Chile
Los siguientes feriados en Chile son:
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (religioso)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen (religioso)
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen (religioso)
- Viernes 18 de septiembre: Independencia nacional (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (religioso)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (religioso)
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (religioso)
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (religioso)
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable, religioso)
Los feriados regionales corresponden a:
- Domingo 7 de junio: Asalto y toma del Morro de Arica en la Región de Arica y Parinacota
- Jueves, 20 de agosto: Nacimiento del prócer de la independencia en las comunas de Chillán y Chillán Viejo
Lo más leído
- ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?: Estos quedan durante 2026
- Biministro Alvarado dice estar disponible a alargar discusión de megarreforma "si hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo"
- Cadem: Ducó, Rincón, Lincolao y Quiroz lideran listado de los ministros peor evaluados del Gobierno del Presidente Kast
- Para este lunes 25 de mayo: Declaran preemergencia ambiental en la Región Metropolitana
- Cadem: Kast registra un 41% de aprobación y un 53% considera a Quiroz como el ministro más influyente