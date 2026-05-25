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¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?: Estos quedan durante 2026

Por Valentina Sánchez Cárdenas
¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?: Estos quedan durante 2026/Pexels

Luego del feriado del pasado jueves 21 de mayo, donde muchos aprovecharon de hacer “sándwich” y descansar el 22 de mayo, cabe preguntarse cuándo es el siguiente día festivo en Chile.

A nivel nacional, nuestro país cuenta con 16 feriados y el próximo es el domingo 21 de junio, correspondiente al Día Nacional de los Pueblos Indígenas, de acuerdo a la ley 21.357.

El que le sigue es el del 29 de junio, que al caer lunes podría ser una oportunidad para planificar un fin de semana largo y aprovechar de descansar.

Feriados 2026 en Chile

Los siguientes feriados en Chile son:

  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (religioso)
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen (religioso)
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen (religioso)
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia nacional (irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (religioso)
  • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (religioso)
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (religioso)
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (religioso)
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable, religioso)

Los feriados regionales corresponden a:

  • Domingo 7 de junio: Asalto y toma del Morro de Arica en la Región de Arica y Parinacota
  • Jueves, 20 de agosto: Nacimiento del prócer de la independencia en las comunas de Chillán y Chillán Viejo

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