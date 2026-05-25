Biministro Alvarado dice estar disponible a alargar discusión de megarreforma “si hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que el Gobierno está dispuesto a que el proyecto de reconstrucción nacional se discuta más allá de junio.

La semana pasada, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado la iniciativa, que contó con 90 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención.

En Mesa Central de T13, la autoridad afirmó que “los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen y, en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”. Esto, considerando que inicialmente el Ejecutivo buscaba despachar la megarreforma en junio.

Y señaló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “está de acuerdo” con alargar los plazos de discusión del proyecto.

En esa línea, reiteró su invitación a la oposición a colaborar en la megarreforma y presentar sus propuestas en la tramitación.

“Aprovecho para hacerle una invitación a todo el espectro político a que nunca es tarde para recapacitar y para aportar. Yo espero, sinceramente, que la oposición pase de la negación a la construcción, porque en la Cámara, desde el inicio, antes que presentáramos la reforma, nos dijeron que iban a votar en contra de la idea de legislar”, dijo.

Y añadió que en el Senado “nos están diciendo exactamente lo mismo”.

Según comentó en Mesa Central, “hasta esta fase, lo que he recibido es que la oposición solamente ha dicho que no, pero no ha hecho ninguna propuesta. Espero que en el Senado, que es más reflexivo, donde existe más calma para el debate acucioso, profundo, responsable, aparezcan propuestas. Podemos intercambiar puntos de vista y ponernos de acuerdo”.

Respecto a algunos puntos como la invariabilidad tributaria, el Sence o el crédito al empleo, Alvarado sostuvo: “Busquemos caminos, busquemos fórmulas”.