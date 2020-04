Inglaterra conmemora cada año el fracaso de La Conspiración de la Pólvora, ocurrida en Londres el 5 de noviembre de 1605. La fecha también se conoce como La Noche de Guy Fawkes, La Noche de la Hoguera y La Noche de los Fuegos Artificiales. En abril, TNT Series estrena Gunpowder, miniserie recrea los hechos que dieron origen a dicha celebración, en una época donde los católicos eran perseguidos brutalmente por los protestantes.

Robert Catesby (Kit Harington, Game of Thrones) es un hombre católico de 33 años que pierde a su familia y decide ir en contra de todo para defender su fe, aunque eso signifique que deba conspirar para asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra.

Catesby y sus compatriotas católicos son perseguidos por las autoridades dirigidas por el jefe de espías del Rey Jacobo, Robert Cecil (Mark Gatiss, Sherlock). Los católicos deben practicar su religión en secreto, arriesgándose a ser encarcelados, multados, acosados e incluso asesinados.

Lee también: De comedias a thrillers: TNT estrena películas de producción original con nuevo sello

La negativa de Catesby a abandonar su religión lo ha llevado al borde de la ruina financiera, social y psicológica. Su esposa y su padre han muerto recientemente y lo han dejado solo para criar a su hijo en un mundo cada vez más hostil.

Catesby es incapaz de mantenerse al margen mientras sus pares religiosos sufren, por lo que decide reclutar amigos y parientes, mientras diseña un plan audaz para terminar con las persecuciones. Su astuta y capaz prima Anne Vaux (Liv Tyler, Armageddon / Lord of The Rings) sospecha de sus actividades y teme que las consecuencias sean exactamente lo contrario de lo que Catesby pretende.

Lee también: “Noche Infernal”: El impactante thriller que estrena TNT Original

Gunpowder profundiza en la historia que hay detrás de la conspiración para asesinar al Rey de Inglaterra, el reclutamiento del equipo para llevarla a cabo, la recolección de los recursos y los obstáculos con los que se encontraron. Al mismo tiempo, se juega un mortal juego del gato y el ratón con la despiadada red de espías de Cecil. Este thriller de época trata sobre las luchas religiosas dentro de Inglaterra en el siglo XVII, en el arco dramático de los eventos de La Conspiración de la Pólvora.

Además de Harington, Gatiss y Tyler, el elenco lo componen Peter Mullan (Harry Potter), Edward Holcroft (Kingsman), Shaun Dooley (Broadchurch), Tom Cullen (Downton Abbey), Robert Emms (Happy Valley), Derek Riddell (The Missing), Sian Webber (EastEnders), David Bamber (Tina and Bobby) y Kevin Eldon (The Halcyon). TNT series estrena Gunpowder, el viernes 17 de abril, a las 23:30 horas.

Lee también: “Noche Infernal”: El impactante thriller que estrena TNT Original