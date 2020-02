VIDEO RELACIONADO – Película chilena “Mujeres Arriba” (2:30)

Febrero marca el estreno de TNT Original, el sello identificatorio del contenido original de TNT que ahora incluye películas que se podrán disfrutar en Latinoamérica.

Con la innovación, la audiencia podrá ver historias exclusivas, únicas y memorables: dramas, comedias, thrillers, románticas y de terror. A partir del 17 de febrero, todos los lunes a las 22.00 horas, y con distintas rotaciones durante la semana, un nuevo filme se estrenará en la pantalla de TNT.

El contenido original nace del recién estrenado sello cinematográfico de Turner, Particular Crowd, que en su lanzamiento cuenta con un catálogo de 30 producciones disponibles para distintas plataformas y que este año espera sumar 60 nuevos títulos a su portafolio.

El estreno de TNT Original llegará de la mano de Plus One, película que tiene la producción ejecutiva de Ben Stiller y que es protagonizada por el hijo de los actores Dennis Quaid y Meg Ryan, Jack Quaid (Los Juegos del Hambre / The Boys), y por la ascendente comediante Maya Erskine (Penn15 / Insecure / Wine Country).

En una visión actualizada de la clásica comedia romántica de bodas, Ben y Alice llegan a un acuerdo para asistir a una temporada repleta de diez casamientos en un mismo verano, celebraciones que no hacen más que recordarles lo solos que están: ella, tratando de olvidar un amor que dejó heridas y él, buscando una oportunidad para hacer una cita entre las invitadas.

Otros títulos que se podrán ver próximamente en TNT Original incluyen a Out of Blue, Old Boys, In a Relationship, Feedback, Deadtectives, Burn, An Acceptable Loss y A Bad Idea Gone Wrong, entre otras.

TNT Original, la propuesta de películas inéditas y de producción original de TNT, estrena el lunes 17 de febrero, a las 22.00 horas con Plus One.