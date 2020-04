VIDEO RELACIONADO – La campaña de Cartoon Network por el COVID-19 (00:22)

El peor escenario para un ladrón, más aún si es inexperto, es que una de sus víctimas tenga el coraje de dar vuelta la situación y hacer que su atraco fracase. Pero ninguna planificación criminal considera una variable aún más sorpresiva: que el asaltado tome la delantera, se transforme en el perpetrador y tome de rehén al asaltante.

Noche Infernal (Burn), un thriller atrapante y de complejos personajes, es la nueva entrega de Particular Crowd para TNT Original, la marca que reúne todo el contenido original de TNT.

Esta cinta, que se estrena el lunes 13 de abril, a las 22.00 horas, está protagonizada por Melinda (Tilda Cobham-Hervey, The Kettering Incident), una chica que tiene algunas tendencias sociales incómodas, con una obsesiva fijación en algunos detalles y personas, pero que disimula con una desbordante amabilidad que perturba a sus interlocutores. Ella trabaja en la tienda de una gasolinera y hace esfuerzos por agradar y cumplir sus tareas.

En medio de un turno de noche, un ladrón de poca monta, Billy (Josh Hutcherson, The Hunger Games / The Kids Are All Right) irrumpe en la tienda para robar. Los primeros obstáculos los encuentra con Sheila (Suki Waterhouse, The White Princess / Pokemon Detective Pikachu), la extrovertida cajera que acostumbra a lidiar con tipos que quieren salir con ella, pero ante todo pronóstico Billy encuentra en Melinda a una aliada.

La situación comienza a escaparse de las manos de Billy cuando Melinda le propone que arranquen juntos con el botín. Él empieza a confesarles a ambas chicas los motivos por los que está robando y, a partir de ese instante, los instintos de Melinda entran en acción y toma la ofensiva ante este improvisado ladrón.

El asaltante se convierte rápidamente en un rehén, mientras que la extraña funcionaria de la tienda pasa por distintos estados de lujuria, pánico y desorientación. Todo esto ocurre mientras se las arregla con la policía, con un grupo de motoqueros que están persiguiendo a Billy, con el celoso novio de Sheila y con los clientes que llegan hasta la gasolinera.

El complejo juego del gato y el ratón se desarrolla dentro de la tienda, y la línea entre el atacante y la víctima se vuelve cada vez más borrosa. A cada segundo que pasa, salir indemne de la escena del crimen se hace más complicado y toda decisión parece encontrar una mala respuesta del destino y el azar.

No te pierdas el estreno de Noche Infernal este próximo lunes 13 de abril a las 22:00 horas, a través de TNT.

