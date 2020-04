Distintos artistas se reunirán de manera remota para un especial televisado que pretende reunir fondos para la lucha contra la pandemia del coronavirus.

La información fue dada a conocer por Lady Gaga durante la conferencia de este lunes de la Organización Mundial de la Salud. La cantante sostuvo que el concierto benéfico tendrá lugar el sábado 18 de abril y el objetivo será reunir fondos para el equipo de protección de profesionales de la salud.

WHO will have a special guest at today's #COVID19 press conference: @ladygaga will be joining us to announce the

One World: #TogetherAtHome virtual global special on 18 April 2020.

📺 at 15.30 GMT

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 6, 2020