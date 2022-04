(CNN) – Cuando las celebridades acudan a la alfombra roja de la Met Gala el 2 de mayo, es probable que no falten corsés y polisones.

Eso se debe a que el código de vestimenta para el evento de este año, organizado por el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, es “Glamour dorado y corbata blanca” o “Gilded Age”, en referencia a la era lujosa de la moda estadounidense en las últimas décadas del siglo XIX, cuando la industrialización amplificó rápidamente la brecha de riqueza del país.

Esta Met Gala acompaña la segunda parte de la exhibición del Instituto del Traje “In America: An Anthology of Fashion”, que se inauguró en septiembre pasado y guió el atuendo del evento anterior. Y aunque aparentemente siempre hay un grado de flexibilidad cuando los asistentes de la lista A interpretan el tema (“¿Qué es más estadounidense que una camiseta de los pies a la cabeza?” , dijo Kim Kardashian, después de ir a la alfombra roja con un look negro completo espectral de Balenciaga), este aviso les dará a los invitados la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones más decadentes.

“Es muy adornado, muy exagerado, muy estructurado”, dijo la historiadora y curadora de moda Kate Strasdin sobre el estilo “Gilded Age” en una entrevista en video. “Se siente tan tapizado en comparación con la forma en que pensamos acerca de la vestimenta ahora”.

La Edad Dorada fue un período de 30 años durante el cual los industriales y los magnates inmobiliarios vieron cómo sus fortunas ascendían a niveles asombrosos gracias a la rápida expansión de los trenes, las fábricas y los centros urbanos. Famosos nombres de familias como Frick, Astor, Carnegie, Rockefeller y Vanderbilt dieron forma a la infraestructura del país, y las personas de la alta sociedad de la época, incluidas Caroline Schermerhorn Astor y Alva Vanderbilt, gobernaron la sociedad de Nueva York.

Para la élite, la moda se volvió máxima, con encajes y adornos de cristal e incluso alas de pájaro: los sombrereros de la época usaban tantas plumas, alas y pájaros muertos disecados en sus sombreros que provocó la formación de la Sociedad Audubon, para la protección de pájaros, en 1895, según la organización. Debajo de sus vestidos que realzaban el trasero, las mujeres estadounidenses usaban ropa interior complicada, que incluía corsés, hombreras acolchadas, almohadillas para el polisón, crinolinas (una forma de enagua estructurada) e incluso resortes de acero para lograr la forma correcta, aunque las siluetas se simplificaron al final del siglo. La ropa masculina también era muy formal, con el esmoquin recientemente popular en la década de 1880 que se convirtió en la vestimenta estándar para los caballeros de altos vuelos.

Con un enfoque en los diseñadores estadounidenses en la gala, algunos de ellos sin duda estarán a la altura de la grandeza del desafío, como Jeremy Scott de Moschino, cuyas opulentas tomas de referencias históricas han incluido el envío de alforjas inspiradas en el siglo XVIII por la pasarela. Las celebridades también pueden recurrir a Christian Siriano o Pyer Moss para sus piezas de alta costura exageradas y altamente estructurales, o mirar hacia atrás a los diseños antiguos de Alexander McQueen del otro lado del estanque que empleaban un guiño a la época, como crinolinas enjauladas. Los corsés ya se han infiltrado en la alfombra roja últimamente, con Olivia Rodrigo, Doja Cat y Dua Lipa usándolos en los Grammy el mes pasado.

Símbolos de estado

Durante la Edad Dorada, eras lo que vestías, como señaló Strasdin, fue el período en el que la marca de las casas de moda era un concepto novedoso. Muchas mujeres estadounidenses en ese momento compraron sus vestidos de aseguramiento de estatus en París a los pioneros de la alta costura: Charles Worth, Jacques Doucet, Paul Poiret y Madame Jeanne Paquin, la última de las cuales mostró sus innovadores diseños modernos en la Feria Mundial de 1900.

Según Strasdin, las modistas estadounidenses no tendrían su momento hasta que la Primera Guerra Mundial interrumpió el suministro de productos europeos a Estados Unidos.

“Las mujeres estadounidenses tienen que viajar allí, así que esa es la primera señal de una enorme riqueza: llegar allí para las pruebas”, dijo. “Entonces se convirtió en las influencers de Instagram ahora: (las mujeres) volvían con vestidos que la gente sabía que habían comprado en París”.

En una época en que el “dinero antiguo” se burlaba del “dinero nuevo”, como la fortuna ferroviaria recién amasada por los Vanderbilt, era importante estar bien conectado con la cultura europea. Cuando Alva Vanderbilt, con la esperanza de ser aceptada en los peldaños más altos de la sociedad, lanzó un furor del siglo XIX por su mansión en el centro de la ciudad recién terminada, apodada Petit Chateau, las fotografías muestran que llevaba un elaborado vestido de estilo veneciano destinado a imitar la moda de la era del Renacimiento. Mientras tanto, su cuñada, Alice, lució un vestido espectacular conocido como el vestido de ” luz eléctrica ” ​​del salón House of Worth de Charles Worth. Combinó el look con una antorcha de mano que levantó sobre su cabeza en una foto posada para parecerse a la Estatua de la Libertad.

“El vestido en sí (tenía) todo tipo de adornos que fueron diseñados para atrapar la luz”, dijo Strasdin. “Y luego tenía una linterna eléctrica que era realmente vanguardista en ese momento. Ha pasado a la historia como una de las prendas icónicas de la época”.

Guerras de corsé

Pero incluso cuando el péndulo de la moda osciló hacia lo formal y elaborado, el Movimiento Estético clandestino comenzó a animar a las mujeres a deshacerse de sus corsés en la década de 1870, contrarrestando las convenciones sociales de la era industrial. Sus miembros bohemios femeninos se pusieron vestidos “artísticos” holgados en público que se consideraron impactantes por su asociación con la ropa interior. (Los estetas masculinos, como Oscar Wilde, también fueron menospreciados por sus declaraciones de vestimenta feminizadas).

Aunque el movimiento no cambió mucho los códigos de vestimenta pública para las mujeres, las siluetas se hicieron populares en los hogares privados de las mujeres ricas. Ingresó al elemento básico romántico de la ropa de ocio, el “vestido de té”, un elaborado precursor del “vestido de siesta” viral de 2020, aunque, según Strasdin, muchos vestidos de té todavía escondían “un corpiño robusto y deshuesado” debajo de la tela. Varios de estos vestidos de Adelaide Frick, la esposa del industrial y coleccionista de arte Henry Clay Frick, residen en The Frick en Pittsburgh, que alberga varios diseños de la Edad Dorada.

La rica historia de vestimenta de la era ya ganó algo de atención a principios de este año a través de la serie “The Gilded Age”, que debutó en enero pasado en HBO (que es propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery). El programa sigue a dos mujeres jóvenes que se enredan en la vida de la sociedad de Nueva York, navegando por el paisaje cambiante de dinero viejo y nuevo. La diseñadora de vestuario principal del programa, Kasia Walicka-Maimone, que vistió a los actores Cynthia Nixon, Louisa Jacobson, Denée Benton y Carrie Coon de acuerdo con sus diferentes orígenes sociales y aspiraciones, dijo a Variety en enero que su equipo tuvo “suerte” de llevar la era a la pantalla.

“Es en gran medida un período que nos da mucho para experimentar, mucho de lo que sacar provecho y mucho para jugar”, dijo.

Es posible que los asistentes a la Met Gala de este año no reproduzcan los estilos exactos de hace un siglo y medio, pero Strasdin considera que el tema es apropiado para sus resonancias actuales, incluido el impacto de las personas adineradas de la alta sociedad (que hacen sus fortunas con la influencia de Internet en lugar de las fábricas de acero) para la modernización de las casas de moda.

“Será genial ver un guiño a todos los adornos… y una celebración de ese tipo de exageración”, dijo. “Y toda la exuberancia de color y forma”. “Y tal vez algunos sombreros locos”.