(Review) – Después de un 2021 sin novedades, finalmente este 2022 Apple actualizó uno de sus productos estrella, el iPad Air. A principios de marzo, la compañía anunció el lanzamiento de una nueva versión que trae viejos conocidos, pero también destacados -y algo inesperados- cambios.

El nuevo iPad mezcla lo mejor de dos mundos: Posee características heredadas de la versión del 2020, tales como la pantalla, los parlantes, la cámara trasera y el escáner de huellas dactilares, lo que se une, en la versión 2022, a un procesador M1, al 5G y a otros atributos que lo elevan a un nuevo nivel.

La jugada de incluir el procesador M1 de los Mac en una tablet que, reconozcámoslo, no es considerada la más avanzada de la compañía, fue osada y, su vez, valorada por muchos usuarios que agradecieron la posibilidad de poder tener lo último en procesadores por un no tan elevado precio.

Pero, dejando de lado las novedades y el chip M1, llegó la hora de desmenuzarlo. Pasé las últimas semanas con el nuevo iPad Air jugando, trabajando, participando en videollamadas, sacando fotografías y lo primero que puedo decir es que fue una experiencia familiar, pero con más velocidad.

Diseño: Mismo exterior, nuevos colores

Respecto al diseño, el nuevo iPad Air es idéntico al modelo del 2020 y muy similar al iPad Pro del 2018. La principal diferencia del modelo de hace dos años es que viene en una nueva gama de colores: gris espacial, blanco estrella (un plateado, pero algo más pastel), rosado, púrpura y azul.

Si bien el aparato es grande -tiene una pantalla de 10.9 pulgadas-, la portabilidad no es un problema, ya que es ligero y se puede llevar fácilmente en una mochila, bolso o hasta en la mano. El beneficio de su dimensión es que permite disfrutar de una gran experiencia de visualización de películas, series, videos y más.

No es tan fácil de usar con una sola mano, pero eso pasa a segundo plano al tener más espacio en la pantalla. De todas formas, su peso, grosor y bordes de pantalla permiten utilizarlo cómodamente tanto en modo vertical, para tomar apuntes, como horizontal, para ver videos, jugar o navegar entre aplicaciones.

Ahora, hablemos de resolución: Al igual que su versión del 2020, mantiene la pantalla LCD Liquid Retina con una resolución de 2360 x 1640 (264pp). Además, posee un brillo máximo de 500 nits y una reproducción de color muy fiel, lo que permite ver las imágenes vibrantes y nítidas.

Un pero que le podría encontrar en este aspecto es que no tiene la pantalla ProMotion del iPad Pro. El ProMotion permite que las animaciones, especialmente las de desplazamiento, se vean más fluidas, aunque esto es más bien útil para personas que hacen películas o proyectos creativos profesionales.

En cuanto a sonido, posee un sistema de altavoces que no es tan potente como el de la versión Pro. Sin embargo, los dos parlantes que están a cada uno de sus lados entregan una experiencia estéreo clara y fuerte que nada tiene que envidiarle a la de su primo Pro.

Finalmente, posee un lector de huella digital en el botón de encendido, el cual funciona bastante bien y es muy veloz, aunque, personalmente, prefiero el FaceID, básicamente porque este último es más sencillo de utilizar y porque no tengo que hacer nada más que mirar la pantalla.

Cámara: Exigencias pandémicas

A causa de la pandemia, muchas personas debimos trabajar desde el hogar, con constantes reuniones a través de videollamadas. Los encuentros por Zoom, Meet u otras plataformas llegaron para quedarse y Apple supo aprovechar la oportunidad agregándole al iPad Air de este año una novedad: CenterStage.

Al frente, posee una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles que entrega el soporte para el CenterStage (encuadre centrado). Esta tecnología permite que, durante una videollamada, uno esté siempre en el centro de la imagen, incluso cuando nos movamos, mejorando muchísimo la experiencia.

El CenterStage funciona igual que en el último iPad Pro. Me resultó muy útil, especialmente en reuniones en las que me moví por el lugar, pero, al estar sentada, en algunas oportunidades se acercaba mucho a mi cara. Sin embargo, descontando esas ciertas ocasiones, esta tecnología me agradó bastante.

Inicialmente, pensé que el encuadre centrado podría ser utilizado solo en FaceTime, pero grata fue mi sorpresa al ver que también funciona en Zoom, Webex y Skype. No lo probé en todas las plataformas de videollamadas disponibles, pero sí al menos en las más conocidas y en las que más uso.

Por su parte, al igual que el modelo anterior, este dispositivo posee una lente ancha de 12 megapíxeles en la parte trasera. Toma buenas fotos con colores nítidos y sin ruido, aunque realmente no conozco muchas personas que suelan tomar fotografías con un iPad grande, me incluyo.

Finalmente, debo agregar que esta cámara principal es capaz de grabar vídeos en 4K a 24/25/30/60 fps o 1080p a 25/30/60 fps con sonido estéreo y también permite grabar videos en cámara lenta o rápida.

Rendimiento: La joya de la corona

Mucho expliqué del exterior y de la cámara, pero llegó la hora de ir al corazón de este aparto. El mayor cambio que tiene este iPad Air es la llegada del chip M1 de Apple, el mismo que utiliza el MacBook Air, el MacBook Pro y el iPad Pro de 11 o 12 pulgadas.

En este punto quiero destacar la versatilidad del M1, ya que este potente chip es capaz de funcionar tanto en un aparato de escritorio como en una tablet. La potencia del M1 es increíble, en este caso gracias a los 8 GB que posee de RAM, los cuales están tanto en la versión de 64 GB como en la de 256 GB.

Valoré el no tener que preocuparme por tener muchas aplicaciones cargando o una gran cantidad de pestañas abiertas en el navegador al mismo tiempo, ya que el iPad Air pudo manejar esta carga con facilidad, abriendo las aplicaciones de forma casi instantánea y respondiendo velozmente a cualquier comando.

En las tareas más cotidianas, como estudiar, ver películas o simplemente navegar en redes sociales, puede que el M1 no se luzca tanto, pero es deslumbrante cuando se realizan tareas especialmente exigentes, como editar y exportar videos 4K, o utilizar aplicaciones con una alta carga gráfica.

Lo quise a poner a prueba en uno de los juegos más exigentes, el Genshin Impact, y el resultado no me decepcionó, ya que pude jugar con los gráficos al máximo y a 60FPS, sin ningún problema. También lo puse a prueba editando videos en 4K en el iMovie y lo mismo, buena ejecución.

En cuanto a la duración de la batería, como siempre Apple destacó y, a diferencia de lo que pensaba, la presencia del chip M1 no la afectó. Pude usar el iPad Air prácticamente durante una jornada de 12 horas, con algunas pausas, y cerca de 8 horas usándolo más intensivamente.

Finalmente, algo que no me hizo particularmente feliz fue la memoria interna, ya que el modelo base, el más “económico”, tiene solo 64 GB, los cuales, para todas las posibilidades que ofrece el aparato, se quedan algo cortos. Optar por el modelo de 256 GB cuesta más dinero, acercándolo al valor del iPad Pro.

Conclusiones

El iPad Air 2022 ofrece una muy buena experiencia en cuanto a autonomía, ya que se puede utilizar durante toda una jornada sin necesidad de cargarlo. Además, admite el Apple Pencil de segunda generación y el Magic Keyboard, haciéndolo especialmente útil para diseñadores o creativos.

No creo que sea el iPad que podría reemplazar por completo a un notebook o un computador de escritorio, pero definitivamente puede realizar muchas tareas similares, especialmente cuando se mezcla con otros accesorios, como el Apple Pencil o el teclado desmontable.

Considero que es una de las tablets más equilibradas que se encuentran disponibles en el mercado, ya que puede ser usada en el día a día, para ver televisión, leer, jugar o estudiar, pero también para trabajar. Tiene un buen rendimiento, portabilidad y sistema operativo.

Y para cerrar, si bien este aparato exteriormente es igual a su par del 2020, detalles como el chip M1 y la cámara frontal con Center Stage, la elevan a nuevo nivel, cada vez más cerca de ser “Pro”.