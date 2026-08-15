El nuevo RPG del director de The Witcher 3 llevará la libertad al extremo: Podrás enfrentar al jefe final desde el inicio

The Blood of Dawnwalker, el nuevo RPG de mundo abierto dirigido por Konrad Tomaszkiewicz, exdirector de The Witcher 3: Wild Hunt, permitirá a los jugadores intentar enfrentarse al jefe final prácticamente desde el comienzo de la aventura.

Rebel Wolves entregó nuevos detalles sobre la estructura del título y reafirmó que uno de sus principales objetivos es entregar al jugador una amplia libertad para decidir cómo avanzar por su mundo y qué historias completar.

Una vez superado el prólogo, será posible explorar libremente el valle, buscar aliados, aumentar las habilidades del protagonista o, en el extremo contrario, dirigirse directamente al castillo de Brencis, el principal antagonista del juego.

“Tienes un objetivo claro, pero no existe una única forma lineal de completarlo. Cada actividad y misión es opcional”, explicó el estudio al abordar el funcionamiento de su campaña.

Podrás enfrentar al jefe final sin mejorar a tu personaje

La libertad alcanza incluso al enfrentamiento decisivo. Rebel Wolves confirmó que un jugador podrá intentar asaltar el castillo de Brencis inmediatamente después del prólogo, sin completar previamente las numerosas actividades disponibles en el mundo.

Eso no significa que sea sencillo. El estudio advirtió que derrotar al antagonista con un Dawnwalker recién creado “será una hazaña digna de leyendas”.

La idea responde a la filosofía de diseño del proyecto: las misiones sirven para conseguir conocimientos, aliados, habilidades y otras ventajas que facilitan el objetivo principal, pero el juego no obliga a seguir una secuencia predeterminada.

El diseñador principal de misiones, Rafał Jankowski, había explicado previamente que, tras alcanzar cierto punto inicial de la historia, el jugador podrá dirigirse directamente hacia Brencis sin completar el resto del contenido, aunque el desafío será considerablemente mayor.

Esa libertad estará acompañada por uno de los sistemas más particulares de The Blood of Dawnwalker: Coen, su protagonista, dispone de 30 días y noches para intentar salvar a su familia.

Sin embargo, el tiempo no avanza de forma permanente mientras el jugador explora. Son determinadas acciones importantes, como algunas misiones, decisiones en diálogos o el aprendizaje de ciertas habilidades, las que hacen avanzar el calendario.

Por lo tanto, quedarse quieto, recorrer el escenario o detenerse durante varios minutos no consume automáticamente el tiempo disponible.

El objetivo del estudio es evitar que el sistema se transforme en una presión constante, pero mantener al mismo tiempo la sensación de que existe un acontecimiento importante cada vez más cercano.

Incluso agotar los 30 días no provocará necesariamente un “game over”. El mundo reaccionará a las decisiones tomadas y habrá consecuencias, pero la partida podrá continuar.

¿Cuándo sale The Blood of Dawnwalker?

The Blood of Dawnwalker está desarrollado por Rebel Wolves, estudio polaco fundado por antiguos integrantes de CD Projekt RED y encabezado por Tomaszkiewicz.

El título se ambienta en una versión oscura de la Europa del siglo XIV y tiene como protagonista a Coen, un joven convertido parcialmente en vampiro que deberá enfrentarse al dominio impuesto por Brencis y sus seguidores.

Su lanzamiento está programado para el 3 de septiembre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.