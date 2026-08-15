Gendarmería realiza nuevo traslado de internos al Complejo Penitenciario de Talca

Este sábado, Gendarmería confirmó un nuevo traslado de internos hacia el Complejo Penitenciario de Talca, ubicado en el sector de la Laguna de Panguilemo.

De acuerdo con lo informado por la institución, en esta oportunidad se trata de 250 internos provenientes de distintos establecimientos penitenciarios de la Región del Maule.

El traslado se enmarca en el proceso de puesta en marcha del nuevo recinto penitenciario, cuyo poblamiento comenzó el pasado jueves 13 de agosto y continuará de manera progresiva.

Desde Gendarmería señalaron que el complejo cuenta con una “capacidad de diseño de 2.320 plazas, las que serán ocupadas paulatinamente con el objetivo de contribuir a descongestionar otras unidades penales de la región que actualmente presentan altos índices de sobrepoblación”.