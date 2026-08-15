Mujer de 78 años muere tras ataque por perros en Quirihue

Una mujer de 78 años murió tras ser atacada por perros en la comuna de Quirihue, región de Ñuble.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal (s) de Quirihue, María de los Ángeles Cáceres, la mujer se encontraba de visita en la casa de familiares cuando fue atacada por perros pastores alemanes en el antejardín del hogar.

La fiscal detalló que los animales “se tratan de perros de casa, es decir, perros con dueños“.

Tras el ataque, la adulta mayor fue trasladada en riesgo vital hasta el Hospital de Quirihue, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Quirihue, que inició las diligencias para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar eventuales responsabilidades.