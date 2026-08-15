OS9 detiene en Quinta Normal a “Motosierra”, narcomilitar colombiano requerido por Interpol

Personal del OS9 de Carabineros detuvo en Quinta Normal a Cristian David Amú Díaz, alias “Motosierra”, ciudadano colombiano que mantenía vigente una notificación roja de Interpol y era requerido por la justicia de su país con fines de extradición.

El procedimiento se concretó en la intersección de Rivas Vicuña con Juan de Barros, donde funcionarios del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales realizaban diligencias y efectuaron un control de identidad al sujeto.

Tras revisar las bases institucionales y coordinarse con la oficina de enlace de Carabineros ante Interpol, los funcionarios determinaron que Amú Díaz era buscado en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado.

Lo vinculan con Renacer ERPAC

El teniente Felipe Cortés, del OS9 de Carabineros, señaló que las diligencias permitieron establecer la identidad del detenido y sus presuntos nexos con una estructura criminal colombiana.

“Se logró acreditar que esta persona se hacía llamar como el ‘Motosierra’” y que mantenía vínculos con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC), indicó el funcionario policial.

De acuerdo con los antecedentes conocidos en Chile, el detenido estaría relacionado con el Grupo Delincuencial Organizado Renacer ERPAC y habría cumplido funciones vinculadas al abastecimiento, movilidad, armamento y apoyo logístico de la estructura.

La Policía Nacional de Colombia identifica a Renacer ERPAC como una organización criminal que opera, entre otras zonas, en el departamento del Meta y que ha sido vinculada a homicidios selectivos, tráfico de drogas, extorsión y porte ilegal de armas. En abril de este año, autoridades colombianas detuvieron a tres presuntos integrantes de una de sus células.

Antecedentes provenientes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia también vinculan a Amú Díaz con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022, según informó Carabineros.

Tras confirmar el requerimiento internacional, los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que solicitó una orden de detención con fines de extradición.

El ciudadano colombiano quedó posteriormente a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención, mientras avanza el procedimiento destinado a resolver su eventual extradición a Colombia.