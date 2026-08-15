Explosión durante incendio en Viña del Mar deja seis bomberos lesionados

Al menos seis voluntarios de Bomberos resultaron lesionados tras una explosión registrada durante el combate de un incendio en un local comercial de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

La emergencia comenzó cerca de la 01:00 horas de este sábado en avenida Valparaíso, en las cercanías de su intersección con calle Von Schroeders, y motivó el despliegue de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de la comuna. Reportes desde el lugar dieron cuenta de un incendio estructural en el sector.

Según información preliminar, mientras los voluntarios trabajaban en el control de las llamas se produjo una explosión que dejó a seis de ellos con lesiones.

Los afectados fueron trasladados hasta el Hospital Clínico IST de Viña del Mar para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

Investigan origen de la explosión

Las causas que provocaron inicialmente el incendio y la posterior explosión son materia de investigación.

Información preliminar difundida desde el sitio de la emergencia ha apuntado a la presencia de cilindros de gas al interior del inmueble, aunque todavía no existe una confirmación oficial de que estos hayan originado la explosión.

El siniestro también provocó daños en dependencias ubicadas en los pisos superiores del local afectado, mientras Bomberos mantuvo un amplio despliegue para controlar la emergencia y evitar una mayor propagación.

Las autoridades deberán establecer ahora las circunstancias exactas en que ocurrió la explosión y el origen del incendio.