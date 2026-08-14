Gobierno alista indemnización a todo evento: Ministro Rau adelanta que se presentaría en dos meses y sería de “medio mes por año”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó este viernes la agenda laboral, en concreto la propuesta de indemnización a todo evento del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

En conversación con CNN Prime, la autoridad adelantó que el proyecto será presentado en un plazo aproximado de uno a dos meses.

“Estamos trabajando en esa y otras medidas. La idea es presentarlo pronto, porque sabemos que los tiempos son muy acotados en los gobiernos de cuatro años. Tal vez en un mes o dos (…) Dentro de este año presentaremos el proyecto“, reveló.

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Explicó que la iniciativa surge sobre la base de que en el país se cuenta con “un sistema que financieramente es caro para una empresa”.

Esto lo comparó con el escenario de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde expuso que “a un trabajador, por ejemplo, que está 10 años, hay que pagarle 10 sueldos. En el promedio de la OCDE es menos que 5; está en torno a 4 sueldos“.

Asimismo, enfatizó que la indemnización actual se aplica por la causal de despido por necesidades de la empresa, las que —recalcó— representan cerca del 20% del total de los casos.

En esa línea, precisó que la cartera está evaluando “una cotización a cargo del empleador, que es menor en el fondo; estamos calculando en torno al 1,8%, que va a ir a una cuenta, puede ser el seguro de cesantía, y que va a ir acumulando rentabilidad”.

Aclaró que esta medida aplicará para los contratos nuevos y no a los antiguos. Destacó que la nueva indemnización “va a estar en torno al promedio de la OCDE. Esa es la propuesta que estamos trabajando: algo así como medio mes por año, pero a todo evento, para el 100% de los contratos indefinidos”.

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“Estamos con niveles de desempleo suficientemente altos como para una crisis laboral”

Rau fue enfático al señalar que “no es la postura del Gobierno” la propuesta de suspender la aplicación de la Ley Karin por cinco años.

“Lo que nosotros estamos trabajando como Gobierno es un nuevo reglamento. Tenemos un borrador del reglamento que presentamos en el Consejo Superior Laboral, una instancia tripartita donde participa la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y el Ejecutivo”, informó.

Insistió en que la administración vigente quiere trabajar en torno a una “correcta y mejor implementación para que las causas se resuelvan a tiempo, porque en la ley se establece un plazo de 30 días y la verdad es que estamos llegando tarde, nos estamos demorando nueve o diez meses“.

Respecto de las cifras de desempleo actuales, advirtió que “estamos con niveles de desempleo suficientemente altos como para una crisis laboral“.

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En ese sentido, afirmó que “no es imposible” fijar la meta de llegar a un desempleo cercano al 6,5% para el fin del período de Kast, considerando que la megarreforma impulsará la inversión y su consecuente impacto en el empleo.

“Es factible en la medida en que logremos impulsar la economía e implementar las medidas de adaptabilidad que estamos haciendo. Por ejemplo, aprobar la Sala Cuna Universal, que va a bajar el costo de contratación de mujeres, quienes tienen una tasa de desempleo muy alta. Entonces, en la medida en que logremos echar a andar la economía y avanzar con nuestra agenda de adaptabilidad laboral, Sala Cuna Universal y temas de cuidado, podemos llegar”, afirmó.

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