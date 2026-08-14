Liceo Augusto D’Halmar retomará las clases presenciales a partir de este lunes 17 de agosto

Durante la tarde de este viernes, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) anunció que se retomarán las clases presenciales en el Liceo Augusto D’Halmar a partir de la próxima semana.

A través de una declaración pública, la CMDS informó que “estamos en condiciones de avanzar hacia el regreso a clases en el (recinto educativo) este lunes 17 de agosto, retomando y reforzando las acciones necesarias para asegurar un entorno adecuado y seguro para estudiantes, funcionarios y sus familias”.

En cuanto a la decisión inicial de suspender las clases presenciales, señaló que esta se debió principalmente a la gravedad de los hechos conocidos y a su “potencial riesgo para la seguridad e integridad” tanto de estudiantes como de funcionarios. Por lo tanto, remarcó que se han adoptado las medidas disciplinarias establecidas en los reglamentos internos y en las disposiciones del Ministerio de Educación (Mineduc).

Respecto de una denuncia presentada por un apoderado, la CMDS indicó que “estas seguirán su curso conforme a los procedimientos y competencias que corresponden a dichas instituciones”.

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Los antecedentes del caso

El miércoles pasado, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) informó la suspensión de las clases presenciales en el Liceo Augusto D’Halmar, luego de una denuncia presentada por la apoderada de un estudiante de enseñanza media del establecimiento, quien expuso mensajes con amenazas de muerte contra su hijo después de que este se restara de una paralización estudiantil.

Además, presentó como antecedentes la difusión de información personal y fotografías.

Posteriormente, a partir de una reunión entre la familia del estudiante y representantes del recinto educativo, se activó un protocolo de seguridad.

Estos hechos ocurrieron en el marco del denominado “paro de lápices”, una movilización indefinida de la comunidad estudiantil que demanda mejoras en infraestructura y seguridad.