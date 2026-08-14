Universidad de Chile por informe jurídico sobre convenio de autorización de símbolos con Azul Azul: “Graves y reiterados incumplimientos”

Durante este viernes, la Universidad de Chile dio a conocer el primer reporte de un informe jurídico con el objetivo de tener claridad sobre la relación entre la casa de estudios y Azul Azul, en medio de la investigación del Caso Sartor.

En ese contexto, la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, explicó que el informe analizó los alcances legales y propone el curso de acción a seguir. Sobre los resultados del documento, señaló que este arrojó “graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos, pues el nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios. Algo que la Universidad ha representado en diversas ocasiones”.

“Resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores. Conforme a lo anterior, la Universidad de Chile ejercerá todas las acciones que el Convenio le confiere. Asimismo, mantendrá la vigilancia de los procesos en curso y perseguirá las responsabilidades personales e institucionales que de ello deriven”, enfatizó.

Asimismo, enfatizó que actualmente este convenio no responde a las complejidades de las operaciones de las sociedades anónimas deportivas.

Por otro lado, expresó que la Casa de Bello solidariza con el “sentimiento de indignación y dolor de los millones de hinchas del Club de Fútbol” y remarcó: “La Universidad de Chile no es Azul Azul y, afortunadamente, la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y una concesionaria deportiva”.

Además, adelantó que próximamente sostendrán una reunión con el liquidador para abordar esta situación.

Cabe recordar que, a finales de julio, Azul Azul informó la anulación de la compraventa mediante la cual Michael Clark, principal accionista de la sociedad anónima que administra a Universidad de Chile, adquirió el control del club en diciembre de 2024.