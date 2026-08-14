Ministro Rau proyecta Sala Cuna Universal: “Noviembre y diciembre es un aproximado en que podría ser ley”

Este viernes, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, se refirió al avance del proyecto de Sala Cuna Universal.

Esta semana, la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Hacienda, quedando lista para que ahora sea discutida en la Sala del Senado.

En conversación con CNN Prime, Rau destacó su avance y proyectó los plazos que restan para su tramitación. “Nosotros presentamos indicación el 15 de junio y hemos logrado avanzar la Comisión de Educación del Senado, en el mes de julio, y el martes pasado terminamos la Comisión de Hacienda del Senado, y vamos a Sala”, señaló.

El ministro explicó que, tras la eventual aprobación en la Sala del Senado, el proyecto deberá ser revisado por tres comisiones de la Cámara de Diputados antes de volver a Sala: “Nos quedaría la Cámara de Diputados, tres comisiones, la Comisión de Trabajo, Educación y Hacienda, y vamos a Sala, y habrá que ver si hay comisión mixta”.

En ese escenario, el secretario de Estado proyectó que la iniciativa podría convertirse en ley hacia fines de año, asegurando que “noviembre y diciembre es un aproximado en que podría ser ley”.

Dudas sobre el seguro de cesantía

Consultado por el financiamiento del proyecto, uno de los principales puntos debatidos, Rau explicó que la propuesta contempla una cotización de cargo del empleador, pero con una reducción equivalente en el aporte al seguro de cesantía. “La cotización es a cargo del empleador, 0,35%, pero se reduce lo que el empleador cotiza al seguro de cesantía en igual porcentaje, 0,35%”.

El ministro sostuvo que esta fórmula no comprometería la sostenibilidad del seguro de cesantía, de acuerdo con un informe de la Superintendencia de Pensiones. “Lo que hace básicamente la Superintendencia de Pensiones es simular escenarios, simular crisis; simula básicamente que se reduce el 0,35% y toma una serie de supuestos que son bastante conservadores y han determinado que los fondos son sostenibles, siguen creciendo. Cuando decimos que son sostenibles, es que pueden pagar prestaciones para lo que está diseñado”, explicó.

Ante la consulta sobre si podía entregar garantías a los trabajadores respecto de que el seguro no se verá afectado, Rau respondió: “Eso es lo que indica el estudio de la Superintendencia de Pensiones, que no se afecta la sostenibilidad con esta modalidad de financiamiento”.

#CNNPrime | Tomás Rau, ministro del Trabajo, por financiamiento de Sala Cuna: “La sostenibilidad del seguro de cesantía no se verá afectada”@tv_monica

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El proyecto también busca modificar el actual acceso al beneficio, ampliándolo a hijos de padres o madres trabajadoras, incluyendo a independientes y trabajadores de casa particular. “Hoy solo los hijos de mujeres que trabajan en empresas con 20 o más trabajadoras tienen derechos a la cuna”, dijo.

Una vez que sea ley, dicha implementación será gradual y en un plazo de cuatro años se alcanzaría el régimen previsto. “No es automático, hay una gradualidad. En cuatro años vamos a llegar al régimen y lo que significa es que vamos a proveer acceso a sala cuna a todo hijo o hija de padre o madre trabajadora”, sostuvo.

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