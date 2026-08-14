Editor general de Vatican News por próximo viaje del Papa León XIV a Argentina: “Viene a sanar el vacío que dejó la visita que Francisco nunca pudo concretar”

El Papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

El sumo pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

Sobre los preparativos y la trayectoria del pontífice en Perú, conversamos en Hoy Es Noticia de CNN Chile con Felipe Herrera-Espaliat, editor general de Vatican News y realizador de tres documentales sobre León XIV.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre cómo surgió este trabajo, Herrera-Espaliat explicó que, una vez terminado el cónclave y tras la elección de Robert Francis Prevost como líder de la Iglesia Católica, una comunidad religiosa invitó a un comunicador del Vaticano a recorrer los lugares donde había desarrollado parte de su trayectoria.

El periodista fue escogido para realizar este trabajo y, junto a un pequeño equipo, recorrió durante siete días seis ciudades de Perú con una cámara pequeña y un iPhone.

“Nos recibieron muy bien allá, pero fue frenético, porque partimos dos semanas después de que el Papa fue elegido, con la misión de recolectar información de primera línea”, comentó.

El paso de León XIV en Perú

Cabe mencionar que el Papa León XIV pasó gran parte de su vida religiosa en el país andino. Entre 1985 y 2023 se desempeñó como obispo de Chiclayo y, entre 2018 y 2023, integró la Conferencia Episcopal Peruana, donde ejerció como vicepresidente segundo. Además, fue administrador apostólico del Callao entre 2020 y 2021.

En ese contexto, Herrera-Espaliat relató parte de lo que descubrió durante la realización del documental León de Perú, donde profundizó en la relación del actual pontífice con el país.

“En este documental, que se llama León de Perú, descubrí a un hombre sencillo, misionero y que sabía que llegar a un país no era imponer la fe, sino primero empaparse de la cultura para, desde ese momento, poder dialogar en el lenguaje propio de la cultura. Y eso implicaba escuchar y aprender. Entonces, se vinculaba con todos”, destacó.

La visita del Papa León XlV a Latinoamérica

Respecto del próximo viaje del sumo pontífice a Latinoamérica, el editor general de Vatican News destacó el cariño que León XIV genera en Perú, donde es conocido desde mucho antes de su elección y cuya designación fue recibida con alegría.

En cuanto a Argentina, señaló que durante 13 años se esperó una visita del entonces Papa Francisco, la que finalmente no pudo concretarse por diversos motivos.

“Yo creo que viene a sanar el vacío que dejó la visita de Francisco que nunca se pudo concretar”, expresó.

#HoyEsNoticiaCNN | Felipe Herrera-Espaliat, editor general Vatican News, por visita del Papa León XIV a Argentina “Viene a sanar el vacío que dejó la visita de Francisco que nunca se pudo concretar”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Felipe Herrera-Espaliat, editor general Vatican News, por el Papa León XIV: “Como católicos estamos muy orgullosos que el Papa sacara esta encíclica de corte social”@matiburgos

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Ver aquí el documental León de Perú