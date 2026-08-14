“No hay para qué hacer tanto show”: Ministro Mas responde al senador Núñez tras cruce por pescadores de Coquimbo

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, protagonizó este viernes un cruce en redes sociales con el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, respecto de la situación que atraviesan los pescadores artesanales en la Región de Coquimbo.

Durante la jornada, el senador compartió a través de su cuenta de X un video en el que aparece con el secretario de Estado y pescadores en la caleta de Peñuelas junto con una descripción en la que criticó al Gobierno.

“En la caleta de Peñuelas y en defensa de los pescadores artesanales, hoy interpelé al ministro Daniel Mas. Es inaceptable que el Gobierno quiera quitar el derecho ganado a 552 pequeñas embarcaciones para pescar jurel en la Región de Coquimbo”, sostuvo Núñez en la red social.

Ante la difusión del video, Mas le respondió al parlamentario asegurando que “no hay para qué hacer tanto show por redes sociales”.

“Tuvimos una grata conversación en Peñuelas y, como siempre, hemos estado abiertos a seguir conversando”, agregó.

Junto con ello, criticó que “no está bien utilizar a los pescadores para su agenda política ni sus puestas en escena. Un par de likes no justifican este cuento”.

Senador, no hay para qué hacer tanto show por redes sociales. Tuvimos una grata conversación en Peñuelas y, como siempre, hemos estado abiertos a seguir conversando. No está bien utilizar a los pescadores para su agenda política ni sus puestas de escenas. Un par de likes no… https://t.co/5buimXcBo4 — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) August 14, 2026

Cabe recordar que este no es el primer roce entre ambas autoridades. En abril, el senador cuestionó al biministro por la misma red social tras sus declaraciones sobre la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) durante su intervención en una sesión de la Comisión de Minería del Senado.

“¡Codelco no se toca, ministro! Cuando el jefe de la cartera de Minería y Economía, Daniel Mas, habla de ‘más privados y menos Estado’, desata la preocupación sobre el futuro de la empresa cuprífera. Lo que está en juego no es solo una empresa: es el sueldo de Chile“, aseveró Núñez.

Ante esto, Mas respondió: “Senador, lo que está en juego es la seguridad de los trabajadores, el buen uso de los recursos públicos y que Codelco tenga resultados a la altura de lo que esperan los chilenos“.

“Usted puede preferir que todo siga tal cual. Nosotros no. Vamos a hacer una revisión profunda para mejorar los estándares de Codelco, porque es nuestro deber. Las consignas no producen cobre, una mejor gestión, sí“, afirmó.