Carabinero disparó contra vehículo que intentó atropellarlo en Santiago: un hombre quedó herido y detenido

Un procedimiento policial registrado durante la madrugada de este sábado en la comuna de Santiago terminó con un hombre herido y detenido, luego de que un carabinero disparara contra un vehículo que, según la institución, intentó atropellarlo durante una fiscalización.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas en un servicentro ubicado en la intersección de avenida Portugal con Curicó. Personal policial ingresó al recinto y detectó que un automóvil realizó una maniobra evasiva, lo que motivó su fiscalización.

El teniente primero Bastián Macías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, explicó que uno de los funcionarios descendió para controlar el vehículo y, en ese momento, el conductor habría acelerado en su dirección.

Ante el riesgo para su integridad, el carabinero utilizó su arma de servicio y efectuó cinco disparos. El automóvil logró escapar del servicentro, mientras que el funcionario resultó sin lesiones.

Vehículo fue encontrado minutos después

Cerca de diez minutos más tarde, una llamada al nivel de emergencias 133 alertó sobre la presencia de un automóvil y de una persona con una lesión por impacto balístico.

Al llegar al lugar, Carabineros confirmó que correspondía al mismo vehículo involucrado en el procedimiento de Portugal con Curicó.

Uno de sus ocupantes, un hombre chileno mayor de edad y con antecedentes policiales, presentaba un impacto de bala en el muslo izquierdo, con salida de proyectil. El sujeto se encuentra fuera de riesgo vital y quedó detenido por el delito de receptación.

Las diligencias posteriores permitieron establecer que el vehículo circulaba con placas patentes adulteradas que no correspondían a su identificación original.

A través de los grabados del automóvil y otros antecedentes, los funcionarios determinaron además que mantenía un encargo vigente por robo. En su interior también fueron encontradas distintas especies que serán analizadas en el marco de la investigación.

Carabineros señaló que durante el procedimiento inicial se observó a al menos dos personas al interior del vehículo, por lo que no se descarta la participación de otros sujetos que hayan escapado antes de que el automóvil fuera localizado.

Por instrucción de la Fiscalía, equipos especializados revisarán las cámaras de seguridad del sector y otros antecedentes para reconstruir la dinámica del hecho y establecer la participación de eventuales involucrados.