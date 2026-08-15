El remake del clásico de culto “Possession” ya tiene fecha de estreno: Llegará a los cines en 2027

Paramount Pictures anunció oficialmente el retorno a las salas de cine de un ícono del género de suspenso. Se trata del remake de la película de culto de 1981, Possesion, la que hará su debut comercial el 11 de junio de 2027, según consignó Variety.

La dirección del largometraje está a cargo de Finn Parker, cineasta reconocido tras su debut en la película de terror Smile (2022), y quien además escribió la adaptación del guion.

El matrimonio protagonista de la historia será interpretado por Margaret Qualley (The Substance) en el papel de Anna y Callum Turner (Eternity) como Mark.

A ellos se suma un reparto integrado por rostros conocidos como el actor Diego Calva, Paul Dano, Nicholas Alexander Chavez, Madeline Brewer y Emory Cohen, en papeles que aún no se revelan.

Según consignó The Hollywood Reporter, el proyecto cuenta con la participación del actor Robert Pattinson, esta vez como productor para esta nueva versión.

Legado de la película original

El filme fue dirigido y escrito por el cineasta polaco Andrzej Żuławski y protagonizado por los actores Isabelle Adjani y Sam Neill. La cinta original de 1981 sigue a Mark, un espía, y Anna, una profesora de ballet, quien, luego de solicitarle el divorcio a su esposo, comienza a actuar de manera extraña.

La nueva entrega encabezada por Parker ha mantenido en reserva por ahora la narrativa y los argumentos que se incorporarán a esta versión más moderna.