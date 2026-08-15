Ley de 40 Horas: ¿Cuándo será la última reducción de la jornada laboral en Chile?

La implementación de la Ley de 40 Horas continúa su período gradual en Chile. Desde el pasado 26 de abril de 2026, la jornada ordinaria máxima de trabajo se redujo de 44 a 42 horas semanales.

Se trata de la segunda etapa contemplada por la Ley N°21.561, que estableció una disminución progresiva desde las antiguas 45 horas hasta alcanzar finalmente las 40 horas semanales.

Por lo tanto, todavía resta una última reducción para que la normativa entre completamente en régimen.

¿Cuándo comienza la jornada laboral de 40 horas?

La última reducción entrará en vigencia el 26 de abril de 2028. A partir de esa fecha, la jornada ordinaria máxima pasará de las actuales 42 horas a 40 horas semanales.

El cronograma establecido por la ley contempla tres etapas:

26 de abril de 2024: reducción de 45 a 44 horas semanales.

reducción de 45 a 44 horas semanales. 26 de abril de 2026: reducción de 44 a 42 horas semanales.

reducción de 44 a 42 horas semanales. 26 de abril de 2028: reducción de 42 a 40 horas semanales.

Así, desde abril de 2028 se completará el proceso gradual iniciado cuatro años antes y la jornada ordinaria no podrá superar las 40 horas semanales para los trabajadores sujetos a esta regulación.

¿Qué pasa con el proyecto de adaptabilidad laboral?

En paralelo a la implementación de la Ley de 40 Horas, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó un proyecto que busca modificar los mecanismos de distribución de la jornada laboral.

La iniciativa, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, no elimina la reducción a 40 horas ni aumenta la jornada ordinaria legal a 52 horas semanales.

Lo que propone es ampliar el período utilizado para calcular el promedio de la jornada. La legislación vigente permite pactar una distribución sobre ciclos de hasta cuatro semanas, mientras que el proyecto busca ampliar ese período hasta 16 semanas con carácter general.

Para trabajadores de sectores como hoteles, restaurantes, pubs, discotecas, casinos y operadores turísticos, el período de referencia podría extenderse hasta 52 semanas.

En todos los casos, el proyecto mantiene un máximo de 45 horas ordinarias durante una semana y exige que, al calcular el ciclo completo, se respete el promedio de jornada establecido legalmente.

Eso significa que actualmente el promedio deberá ajustarse al límite de 42 horas semanales y, una vez que termine la gradualidad de la Ley de 40 Horas en abril de 2028, deberá respetar el límite de 40 horas.