Yasmani Acosta responde a propuesta del PNL de cerrar el Ministerio del Deporte: “No es un pasatiempo”

El luchador y medallista olímpico Yasmani Acosta cuestionó la propuesta del Partido Nacional Libertario (PNL) de eliminar el Ministerio del Deporte y defendió el rol que cumple la actividad física como política pública.

La controversia se abrió después de que el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, planteara el cierre de la cartera tras la renuncia de Natalia Duco al Gobierno.

Durante su participación en el programa Sin Filtros, el dirigente libertario afirmó que el ministerio “no nos sirve para nada” y sostuvo que su eliminación permitiría reducir el tamaño del Estado y destinar más recursos a otras áreas, como seguridad.

“Cerremos también el Ministerio del Deporte, porque no nos sirve para nada. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte”, señaló Urzúa.

La respuesta de Yasmani Acosta

Acosta, medallista de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de París 2024, respondió este sábado mediante una extensa publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy desperté con una noticia que me entristece y me preocupa: quieren cerrar el Ministerio del Deporte en Chile. ¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?”, señaló.

El deportista argumentó que la actividad deportiva tiene efectos que van más allá de la competencia profesional y destacó su aporte en ámbitos como salud, educación e integración social.

“El deporte es trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro. Los deportistas entregamos años de nuestra vida, arriesgamos nuestros cuerpos, sufrimos lesiones y muchas veces terminamos nuestras carreras sin saber qué viene después. Y aun así, seguimos dejando el nombre de Chile en lo más alto”, afirmó.

Acosta también abordó un proyecto que impulsa para crear escuelas de talento deportivo destinadas a niños, niñas y jóvenes en contextos vulnerables.

El luchador explicó que su objetivo es que menores expuestos a situaciones de riesgo puedan acceder a espacios deportivos y encontrar allí disciplina, amistades y nuevas oportunidades.

“La verdadera medalla será sacar a miles de niños de los malos caminos y demostrarles que su origen no determina su futuro”, sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado a no considerar el financiamiento deportivo únicamente como un gasto fiscal.

“No dejemos que el deporte sea visto como un gasto. Porque invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país”, manifestó.

Acosta cerró su mensaje con una defensa directa de la institucionalidad deportiva: “El deporte no es un pasatiempo. El deporte es una herramienta para cambiar Chile”.