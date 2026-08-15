Mirosevic emplaza a Kast por relación con EE.UU.: “Tiene que elegir si seguir su ideología trumpista o cuidar el interés de Chile”

El senador del Partido Liberal Vlado Mirosevic emplazó al Presidente José Antonio Kast a definir la posición de Chile frente a Estados Unidos, en medio de una serie de tensiones comerciales y diplomáticas con la administración de Donald Trump.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sostuvo que el mandatario debe priorizar los intereses económicos y estratégicos del país por sobre una eventual cercanía ideológica con el Gobierno estadounidense.

“El Presidente Kast tiene que elegir si seguir su ideología trumpista o, por el contrario, cuidar el interés de Chile”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de las nuevas medidas comerciales impulsadas por Washington, además de un informe estadounidense que incluyó a Chile entre las economías con un mayor riesgo de ser utilizadas para el transbordo irregular de productos provenientes de China hacia Estados Unidos.

Mirosevic llama a mantener equilibrio entre Estados Unidos y China

Para Mirosevic, la respuesta de Chile ante este escenario debe apuntar a mantener una política exterior que evite una dependencia exclusiva respecto de cualquiera de las grandes potencias.

“¿Cuál es el interés de Chile? Cuidar nuestra economía. Por lo tanto, no podemos alinearnos exclusivamente con una de las potencias”, planteó.

El senador defendió así una estrategia de no alineamiento que permita al país mantener relaciones económicas y diplomáticas tanto con Estados Unidos como con China.

“Tenemos que navegar un mundo complejo en donde la política de Estado hasta ahora ha sido Chile país no alineado. Esa es la política que hay que mantener. Es la única manera de cuidar nuestra economía”, sostuvo.

Los cuestionamientos ocurren después de varias decisiones adoptadas por la administración de Donald Trump que han tenido efectos sobre Chile.

Entre ellas aparece el aumento de aranceles para determinados productos chilenos, medida que llevó al Gobierno a desplegar gestiones diplomáticas y comerciales para intentar reducir su impacto sobre sectores exportadores.

A ello se sumó un reporte estadounidense que situó a Chile entre los países con riesgo elevado de servir como punto de transbordo de mercancías chinas destinadas al mercado norteamericano.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales manifestó su desacuerdo con esa evaluación y señaló que el documento no identifica operaciones específicas que permitan sostener que Chile facilita este tipo de prácticas.

La relación con Washington también abrió un debate en materia diplomática después de que autoridades estadounidenses instaran a países latinoamericanos a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde el Ejecutivo chileno han marcado distancia de esa posición. Autoridades de Gobierno han reafirmado la permanencia del país en la CPI y descartado que la relación estratégica con Estados Unidos implique aceptar una posición subordinada.

Comercio como herramienta de presión

En el mismo contexto, el diplomático y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales Mario Matus advirtió que las tensiones entre Estados Unidos y China representan un desafío especialmente relevante para Chile debido a su dependencia del comercio exterior.

Matus sostuvo que Washington ha comenzado a utilizar con mayor intensidad instrumentos comerciales como mecanismo de presión política, mientras China ocupa un lugar central entre los destinos de las exportaciones chilenas.

El escenario, a su juicio, obliga al país a mantener relaciones abiertas con distintos mercados y evitar quedar atrapado en una disputa entre ambas potencias.