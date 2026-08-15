Emiten alerta por vientos de hasta 100 km/h para cuatro regiones del país

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológico por viento moderado a fuerte para cuatro regiones del país.

Desde el organismo técnico detallaron que el fenómeno se registrará desde la tarde de este sábado 15 de agosto hasta la noche del martes 18 de agosto, con vientos que podrían alcanzar los 100 km/h.

¿Qué regiones y zonas serán las afectadas?

De acuerdo a lo informado por la DMC, las siguientes regiones se verá afectadas por este evento meteorológico

Arica y Parinacota: Cordillera

Tarapacá: Zona Cordillera

Antofagasta: Cordillera, cordillera de la costa, precordillera occidental, precordillera Alto Loa y precordillera Salar

Atacama: Cordillera