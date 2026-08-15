Aumentan a 295 los muertos por terremoto en Colombia: 320 personas siguen desaparecidas

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el pasado lunes aumentó a 295 personas, de acuerdo con el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las autoridades mantienen además el reporte de 320 personas desaparecidas y 3.935 heridas, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas.

El terremoto del 10 de agosto ha dejado consecuencias en 448 municipios de 15 departamentos. Hasta ahora, la emergencia afecta a 54.008 familias, equivalentes a 115.461 personas.

Casi 15 mil viviendas destruidas

El balance de daños materiales también ha aumentado a medida que avanzan las inspecciones en las zonas afectadas.

Las autoridades contabilizan casi 15 mil viviendas destruidas y 66 edificios colapsados. Entre las ciudades más golpeadas se encuentran Cali y Pereira.

La emergencia también ha afectado infraestructura esencial. La UNGRD registra daños en 241 centros de salud, 2.612 establecimientos educacionales y 3.621 centros comunitarios.

A ello se suman afectaciones en 298 vías, 59 acueductos, decenas de puentes y cinco aeropuertos.

Las labores de emergencia se mantienen bajo la amenaza de nuevos movimientos telúricos. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, hasta la noche del viernes se habían registrado 256 réplicas posteriores al terremoto.

Del total, 17 superaron la magnitud 3 y dos alcanzaron magnitudes superiores a 4.

Los trabajos de búsqueda y evaluación de daños se concentran principalmente en zonas de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, departamento donde se localizó el epicentro del movimiento.

Muere mujer rescatada tras 36 horas bajo los escombros

Durante este sábado también se confirmó la muerte de Daniela Largo, de 32 años, quien había sido rescatada con vida en Pereira después de permanecer cerca de 36 horas atrapada bajo los escombros.

Su rescate se había convertido en uno de los episodios de esperanza tras la catástrofe. Equipos especializados trabajaron durante varias horas para liberarla de una estructura colapsada antes de trasladarla a un centro asistencial.

Largo permaneció internada en estado crítico durante los días posteriores y finalmente falleció este sábado debido a complicaciones derivadas de las graves lesiones que sufrió.

A cinco días del terremoto, la búsqueda de las 320 personas que permanecen desaparecidas continúa, mientras equipos de rescate, maquinaria pesada y organismos de emergencia mantienen operaciones en las zonas más afectadas.