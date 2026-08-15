Trabajadores de Blanco y Negro denuncian malos tratos y evaluaron paralizar actividades en el Monumental

Trabajadores de Blanco y Negro, concesionaria que administra Colo Colo, denunciaron presuntos malos tratos y una serie de problemas laborales al interior del Estadio Monumental, situación que incluso los llevó a evaluar una paralización de sus actividades.

Los antecedentes fueron revelados por ADN Deportes, medio que accedió a testimonios de funcionarios que cumplen distintas labores diariamente en el recinto de Macul y que solicitaron mantener sus identidades bajo reserva por temor a perder sus puestos de trabajo.

Los cuestionamientos apuntan principalmente a la Gerencia de Administración y Finanzas de Blanco y Negro, encabezada por Ricardo Lobos. Los trabajadores acusan extensas jornadas laborales sin pago de horas extraordinarias, las que serían compensadas mediante días libres.

Acusan eliminación de viáticos y extensas jornadas

Entre las situaciones denunciadas también aparece el fin de los viáticos para funcionarios que deben trasladarse fuera de Santiago por motivos laborales.

Los testimonios recopilados por ADN apuntan además a efectos sobre la salud de algunas trabajadoras, quienes, según los denunciantes, habrían presentado severos cuadros nerviosos que atribuyen a la forma en que se administran las labores dentro del Estadio Monumental.

Las acusaciones corresponden a testimonios entregados por trabajadores y, hasta ahora, no existe una determinación administrativa o judicial que establezca la existencia de infracciones laborales.

La molestia llegó al punto de que los funcionarios analizaron la posibilidad de paralizar sus labores en el Estadio Monumental. Finalmente desistieron de concretar la medida debido, según explicaron, a su compromiso con la institución.

La inquietud, sin embargo, se mantiene al interior del sindicato de trabajadores de Colo Colo, organización encabezada por José Luis Gatica.

Los antecedentes conocidos hasta ahora corresponden a denuncias internas de los funcionarios y abren un nuevo frente para la administración de Blanco y Negro, a la espera de una respuesta de la concesionaria frente a los cuestionamientos planteados por sus trabajadores.