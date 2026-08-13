Trasladan a más de 100 reos de alta peligrosidad desde Santiago 1 hasta la cárcel de Talca: Pertenecen a bandas de crimen organizado

La mañana de este jueves se desarrolla la “Operación Cancerbero”, un operativo de traslado de 191 reclusos de alta peligrosidad desde Santiago 1 hasta el Complejo Penitenciario La Laguna en Talca.

El procedimiento es llevado a cabo por Carabineros y Gendarmería e incluyó cortes de tránsito en el sector de la ex Penitenciaria, además de custodia de vehículos policiales y apoyo aéreo.

Asimismo, se contó con la participación de ambulancias y equipos especializados para “resguardar la seguridad de los funcionarios y de las personas privadas de libertad involucradas en el procedimiento”.

Según informaron desde el Ministerio de Justicia, la caravana está compuesta por 21 vehículos, “en los que son trasladados nueve líderes de organizaciones vinculadas al crimen organizado”.

De los 191 internos que están siendo trasladados, 37 son integrantes de estructuras de crimen organizado, incluyendo nueve de sus líderes y 28 miembros de dichas organizaciones. Y 154 reclusos tienen “alto compromiso delictual”.

A las 6:30 de esta jornada, la plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se mantiene suspendido en Avenida Pedro Montt al oriente y poniente entre Club Hípico y Avenida Viel, debido a un “amplio procedimiento policial y de Gendarmería”.

Se solicitó optar por Avenida Rondizzoni.

ATENCIÓN (06:30). Tránsito SUSPENDIDO en Av. Pedro Montt al oriente y poniente entre Club Hípico y Av. Viel, debido a amplio procedimiento policial y de gendarmería. Opte por Av. Rondizzoni #Santiago pic.twitter.com/CCjvekB7Vt — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 13, 2026

El presidente José Antonio Kast informó que, junto a los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de Justicia, Fernando Rabat, salieron rumbo a la Región del Maule para monitorear la acción.

“Saliendo temprano a la Región del Maule, junto a los ministros Rabat y Arrau, para seguir avanzando en nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo“, escribió en su cuenta de X.

Saliendo temprano a la Región del Maule, junto a los Ministros Rabat y Arrau para seguir avanzando en nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo pic.twitter.com/tHtxsoyqD0 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 13, 2026

El Ministerio de Justicia indicó que los reclusos “quedarán sujetos a un régimen especial de segregación y vigilancia, conforme a la normativa vigente y a los protocolos definidos por Gendarmería de Chile”.