Terremoto en Colombia: Cifra de fallecidos subió a 265, heridos llegan a 3.494 y desaparecidos se elevan a 496

(CNN en Español) – El número de personas fallecidas por el sismo del lunes en Colombia subió a 265, informó el presidente Abelardo de la Espriella en un mensaje a los medios.

La cifra de heridos llegó a 3.494, mientras que la de desaparecidos se elevó “de manera alarmante” a 496, agregó el mandatario.

“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos”, aseguró De la Espriella, y agregó que su Gobierno trabaja en la búsqueda junto con las brigadas internacionales que han comenzado a llegar a Colombia.

La autoridad también dijo que hasta el momento son 25.872 las familias afectadas.

En términos de daños materiales, detalló que hay más de 11.000 viviendas destruidas, otras 53.000 averiadas, 140 edificios con afectaciones, más de 1.800 escuelas, 20 puentes vehiculares, 203 vías, 44 acueductos y cinco aeropuertos.

“Es sin duda una tragedia de gran dimensión, pero es precisamente en estos momentos tan aciagos y complejos cuando nos debemos unir bajo una misma bandera, que es la bandera de Colombia, y el esfuerzo del Gobierno está concentrado en ello”, dijo el presidente.

Y, además, anunció una declaratoria de emergencia económica que incluirá medidas para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

En esa línea, de la Espriella dijo que se darán “alivios temporales” a las familias perjudicadas, como que el Gobierno pague sus servicios públicos, otorgue subsidios de arrendamiento, dé apoyos económicos a las familias más vulnerables y adopte acciones para respaldar a comerciantes y pequeños empresarios.

Entre las medidas anunciadas se encuentran: