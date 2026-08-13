Subtel informa descuentos en conectividad en zonas afectadas por el sistema frontal en Coquimbo: Revisa el detalle

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que se activarán descuentos por parte de empresas operadoras en las zonas afectadas por el sistema frontal en la Región de Coquimbo.

La subsecretaria Romina Garrido se trasladó hasta la región para entregar detalles sobre el estado de la conectividad y los beneficios, que son aplicables a servicios móviles y fijos e impulsados por Entel, Claro, VTR y Movistar.

“Valoramos estos descuentos, que son adicionales e independientes de los que las empresas deben aplicar conforme a la normativa vigente. Recordamos que, cuando la interrupción del servicio supera las 6 horas en un día o las 12 horas continuas o discontinuas en un mismo mes, las personas tienen derecho a un descuento en su mensualidad. Junto con lo anterior, los ciudadanos pueden ingresar reclamos en tramites.subtel.cl por perjuicios causados por la falta de servicios”, indicó la autoridad.

Hasta la fecha, en la Región de Coquimbo hay 12,47% de antenas sin funcionamiento. Las mayores afectaciones están en Salamanca (37,7%), Monte Patria (36,7%), Vicuña (30,8%), Canela (30,4%), Combarbalá (30,3%) y La Higuera (28,0%).

“Sabemos que las redes de telecomunicaciones no son infalibles. Sin embargo, no es aceptable que, a casi un mes del inicio de la emergencia, existan comunas que mantengan un 30% o más de sus antenas fuera de servicio”, sostuvo Garrido.

Los descuentos se harán efectivos en las boletas de julio. A continuación, el detalle.

Entel otorgará rebajas del 80% y 40% en las cuentas de servicios fijos y móviles en 13 comunas afectadas, además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago.

otorgará rebajas del 80% y 40% en las cuentas de servicios fijos y móviles en 13 comunas afectadas, además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago. Claro y VTR aplicarán descuentos del 100% y 50% en facturación fija y móvil para 12 comunas golpeadas por la emergencia, más bolsas de 10 GB de navegación por 30 días para usuarios prepago.

y aplicarán descuentos del 100% y 50% en facturación fija y móvil para 12 comunas golpeadas por la emergencia, más bolsas de 10 GB de navegación por 30 días para usuarios prepago. Movistar ofrecerá descuentos del 80% y 40% sobre la boleta de julio en 11 comunas, aplicables a clientes móviles en su próximo ciclo de devolución.

ofrecerá descuentos del 80% y 40% sobre la boleta de julio en 11 comunas, aplicables a clientes móviles en su próximo ciclo de devolución. WOM ofrecerá descuentos de 80% y 40% sobre la próxima boleta de clientes móviles en 12 comunas afectadas, además de WhatsApp libre por 30 días para clientes prepago.

La subsecretaria también entregó los resultados de las fiscalizaciones de la Subtel tras la emergencia climática, para corroborar los avances en la reposición de los servicios.

De ese modo, se constataron faltas a la continuidad del servicio en las comunas de Ovalle, Illapel y Combarbalá, que “acumularon entre 14 y 16 días continuos de fallas. Incluso, se detectó que en Caleta El Sauce (Ovalle) existía indisponibilidad de más de 250 días, desde antes de la emergencia”.

La Subtel indicó que se evalúan medidas para “elevar el estándar de respuesta” de la conectividad en el marco de futuras catástrofes. Entre ellas están: