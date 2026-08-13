Líderes globales de IA llegarán a Chile para impulsar la economía digital

Santiago de Chile será el escenario donde convergerán algunos de los principales líderes que están definiendo el futuro de la inteligencia artificial, la innovación y los negocios en América Latina. El 11° Congreso Latinoamericano IA, Tecnología y Negocios America Digital reunirá los días 9 y 10 de septiembre a más de 5.000 ejecutivos C-Level, autoridades gubernamentales, empresarios y especialistas internacionales provenientes de más de 50 países.

La realización del Congreso proyecta un impacto económico estimado de US$500 millones para Chile, impulsado por la llegada de miles de ejecutivos nacionales e internacionales, la generación de oportunidades de inversión, negocios y networking de alto nivel. Este impacto reafirma el posicionamiento de Chile como uno de los principales hubs de innovación, tecnología y negocios de América Latina.

IA redefine la competitividad de las empresas

En un escenario donde la inteligencia artificial está redefiniendo industrias, modelos de negocio y la competitividad de los países, el Congreso reunirá a algunos de los protagonistas de esta transformación.

Entre los keynote speakers destaca Mois Navon, reconocido ingeniero, ex Chief Engineer de Mobileye y actual asesor de Ética en Inteligencia Artificial de Anthropic. En su conferencia “¿Puede codificarse la moral? La constitución de Claude y la ética de entrenar IA”, analizará cómo los modelos de inteligencia artificial están evolucionando hacia sistemas capaces de razonar y el enfoque de Anthropic para incorporar principios éticos en el entrenamiento de Claude.

También participará Patrick Mork, Executive Advisor y ex CMO de Google Play, quien presentará la conferencia “De Silicon Valley a Chilicon Alley: cómo reinventarse en la era de la IA”, donde abordará cómo el liderazgo, la adaptación y la capacidad de reinventarse se han convertido en factores clave para competir en una economía impulsada por la inteligencia artificial.

Junto a ellos participarán destacados líderes del sector público y privado, entre ellos Juan Pablo Candia, Director de InvestChile; Felipe Bravo, Gerente General de Metro de Santiago; Magdalena Zapata, Directora General de L’Oréal Groupe Chile; Bernardita Piedrabuena, Comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); y Jaime Monsalve, Subgerente Corporativo de Transformación Digital de Agrosuper.

El Congreso también contará con la participación de ejecutivos de compañías tecnológicas como Google Cloud, Equinix, Snowflake, Hitachi Vantara y Mastercard, quienes compartirán su visión sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, datos, nube e innovación empresarial, representando a algunas de las compañías que hoy están impulsando la transformación tecnológica de América Latina.

“La inteligencia artificial y las tecnologías digitales están redefiniendo la competitividad de los países y de las empresas. Nuestro objetivo es reunir en Chile a los líderes que están impulsando esa transformación para generar nuevas oportunidades de inversión, negocios y colaboración para toda Latinoamérica”, señaló Lesley Robles, Director General de America Digital.

El punto de encuentro para los negocios y la innovación

Durante dos días, el Congreso ofrecerá más de 100 conferencias distribuidas en siete foros especializados, una Expo de 20.000 m² con más de 200 empresas proveedoras de soluciones tecnológicas y una plataforma de networking que facilitará alrededor de 3.000 reuniones de negocios entre ejecutivos, inversionistas, autoridades y líderes empresariales.

America Digital se ha consolidado como el punto de encuentro donde convergen los líderes que están definiendo el futuro de la inteligencia artificial, la economía digital y los negocios en América Latina.